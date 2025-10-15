30 de ani de la cascadoria celebră a lui Lae Dreghici, de la Alba Iulia. Momentul a ajuns în presa americană. VIDEO

S-au împlinit 30 de ani de când Lae Dreghici a realizat, la Alba Iulia, o cascadorie celebră care a ajuns până pe posturile televiziunilor din Statele Unite ale Americii.

Cascadorul albaiulian „a zburat“ cu o Dacia 1300, modificată, de pe o trambulină cu o înălţime de patru metri, peste două TIR-uri aşezate unul după celălalt, pe șoseaua de centură a orașului. Copilotul său a fost Mircea Buta

A fost cea mai spectaculoasă cascadorie a momentului, la care au fost martori peste 40.000 de spectactori.

Lae Dreghici, care pe atunci avea 43 de ani, era deja cunoscut pentru zeci de cascadorii în filme celebre.

Distanţa în aer parcursă de maşină în timpul cascadoriei a fost de 63,68 metri, cu o viteză de 140 km/h, la 11 metri înălţime.

Maşina a aterizat „în bot” şi s-a rostogolit pe partea stângă. Chiar dacă autoturismul a suferit avarii serioase, pilotul şi copilotul au scăpat nevătămaţi.

Cascadoria a fost cea mai spectaculoasă realizată până atunci în România.

Imaginile au ajuns şi la televiziuni din Europa şi SUA, iar Lae Dreghici a fost invitat în America pentru a colabora cu cascadori de acolo.

Cascadorul din Alba Iulia și-a amintit momentul de atunci și a postat o serie de imagini legate modul în care a fost reflectat momentul în presa din SUA.

”Astăzi 15 octombrie 2025, se împlinesc 30 de ani, de când la știrile din America, s-a vorbit frumos, despre orașul nostru Alba Iulia, despre țara noastră ROMÂNIA, datorită unui eveniment extrem, realizat de mine;

CASCADORIE AUTO cu autoturismul nostru național – DACIA 1300.

Privesc, cu mult drag în urmă și sunt mândru de această realizare, unică la momentul respectiv: ca spectacol și performanță.

Încerc să vă aduc în atenție, câteva momente, care nu au mai fost difuzate până acum.

Ce care vă regăsiți în această poveste, și retrăiți momentul ca și mine, vă mulțumesc frumos, iar pentru ceilalți, o să realizăm un proiect nou; Spectacolul de Cascadorie, care a fost amânat!” a transmis Lae Dreghici.

