31 octombrie: Halloween. Originile acestei sărbători și recomandări de filme

31 octombrie: halloween

Publicat

acum 45 de secunde

31 octombrie: Halloween se sărbătorește anual la această dată și este marcat prin petreceri tematice, la care participanții se costumează și devin diferite personaje.

Cunoscut și ca All Hallows’ Eve, acest obicei își are originile în țări precum Statele Unite, Canada, Irlanda și Regatul Unit, dar a devenit tot mai popular și în România, mai ales în rândul tinerilor.

Originea Halloweenului

Halloweenul își are originea în festivalul celtic Samhain, care marca sfârșitul verii și începutul iernii, un moment considerat de tranziție în care granițele dintre lumea vie și cea a morților se estompau, scrie Agerpres.

Celții credeau că în noaptea de 31 octombrie, spiritele reveneau pe pământ, iar acest lucru aducea nu doar teamă, ci și o oportunitate de a lua legătura cu lumea de dincolo.

De-a lungul timpului, tradițiile păgâne au fost combinate cu sărbătorile creștine, precum Ziua tuturor sfinților, iar Halloweenul a devenit un amestec de superstiții, obiceiuri și ritualuri, păstrând din farmecul misterios și aura înfricoșătoare a trecutului.

Halloween este cuvântul scurt pentru „All Hallows’ Eve” adică „seara tuturor sfinților.” Nu provine așa cum s-a speculat din sintagma ”Hell will win”, cu atât mai mult cu cât legăturile nu sunt doar cu religia creștină, în care există iad.

În general, Halloween este perceput ca o sărbătoare pentru copii, care se bucură de costume, participă la petreceri sau merg din casă în casă pentru dulciuri.

Totuși, și adulții iau parte la festivități, prin organizarea de petreceri tematice sau evenimente speciale dedicate zilei de Halloween.

Curiozități despre Halloween

Halloweenul are o istorie fascinantă și include tradiții mai puțin cunoscute, care scot la iveală originile sale misterioase și semnificațiile adânc înrădăcinate în cultura populară.

De la obiceiuri străvechi și superstiții uitate, până la detalii surprinzătoare despre simbolurile sale, aceste curiozități oferă o perspectivă nouă și captivantă asupra uneia dintre cele mai enigmatice sărbători ale anului.

  • Primul dovleac sculptat nu a fost un dovleac, ci un nap. Tradiția sculptării dovlecilor își are originea în Irlanda, unde localnicii foloseau napi și cartofi pentru a crea „lanternele lui Jack”, simboluri ale sufletelor pierdute.
  • Culorile specifice Halloweenului nu sunt întâmplătoare: portocaliul este asociat cu recolta de toamnă și viața, în timp ce negrul reprezintă moartea și întunericul, simbolizând legătura dintre lumea celor vii și a celor morți.
  • Bomboanele au fost inițial oferite ca un gest de bunăvoință. În Evul Mediu, oamenii mergeau din ușă în ușă oferind „soul cakes” (prăjituri ale sufletului) în schimbul rugăciunilor pentru morți, ceea ce a evoluat în tradiția modernă de „trick-or-treat”.
  • Halloweenul este cea de-a doua cea mai comercială sărbătoare din Statele Unite. După Crăciun, Halloweenul generează cele mai mari vânzări de produse decorative și dulciuri, reflectând popularitatea tot mai mare a sărbătorii.
  • În Japonia, Halloweenul este mai mult despre parade decât despre „trick-or-treat”. Evenimentul este marcat de parade elaborate și costume spectaculoase, devenind o ocazie de a sărbători creativitatea și moda, mai degrabă decât tradițiile clasice de colectare a dulciurilor.

Recomandări de filme pentru Halloween

  • Hocus Pocus (1993)
  • The Nightmare Before Christmas (1993)
  • Halloween (1978)
  • Harry Potter (serie de 8 filme)
  • Familia Addams (1991)
  • Casper (1995)
  • Hotel Transylvania (2012)
  • Scream (1996)
  • Dracula (1992)
  • It (2017)
