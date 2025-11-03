Connect with us

4 noiembrie: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la Cetatea Alba Carolina. Expoziție la muzeul Unirii din Alba Iulia

Expoziție specială la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: 310 ani de la începerea lucrărilor de construcție la cetatea Alba Carolina. 1715-2025. Vernisajul expoziției va avea loc marți, 4 noiembrie de la ora 12.00. 

Piesele expuse oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției istorice a fortificațiilor în jurul cărora s-a format actualul oraș Alba Iulia, respectiv castrul legiunii a XIII-a Gemina, cetatea medievală și fortificația bastionară habsburgică. Astfel, sunt expuse piese de armament, diverse piese numismatice, documente, cărți vechi, gravuri, hărți, steaguri, piese arheologice și numeroase reproduceri după planurile originale cetății Alba Carolina.

Reprezentanții muzeului au comunicat că la data de 4 noiembrie 1715, în prezența oficialităților, începeau lucrările de construcție a celei mai importante fortificații habsburgice din Transilvania, cetatea de la Alba Iulia, numită Alba Carolina în cinstea împăratului Carol al VI-lea de Habsburg.

Încheiate după mai bine de 20 de ani, lucrările la cetatea gândită și avizată de prințul Eugeniu de Savoia au fost supervizate de arhitecți militari precum Giovanni Morando Visconti, Joseph de Quadri sau Konrad von Weiss. Pentru a sublinia importanța cetății a fost comandat și un arc de triumf (astăzi cunoscut sub numele de poarta a III-a), pe care trona statuia ecvestră a împăratului, realizată din alabastru, care a costat 40000 de florini.

 

 

  1. pilu

    luni, 03.11.2025 at 13:52

    După un arhitect local care a studiat bine Cetatea, lucrarea nu ar fi fost terminată. Așa o fi ?

