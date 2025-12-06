Connect with us

Eveniment

6 Decembrie: Târgul de Crăciun din Aiud. Plimbări cu trenulețul alături de Moș Crăciun, ateliere și concerte. Program

Publicat

acum 2 ore

Târgul de Crăciun din Aiud îi așteaptă pe toți localnicii orașului, sâmbătă, 6 decembrie, la o porție de distracție și voie bună.

De la patinoar în aer liber și până la plimbări gratuite cu trenulețul lui Moș Crăciun. De asemenea, vor avea loc activități în atelierul lui Moș Crăciun.

Însă cel mai important aspect este prezența lui Moș Crăciun, la târg.

Reprezentanții Primăriei Aiud au transmis mai jos programul evenimentelor de sâmbătă, 6 decembrie.

Târgul de Crăciun de la Aiud, sâmbătă 6 decembrie

  • De la ora 12:00 – Deschidem patinoarul! Hai să începem distracția pe gheață, cu zâmbete și voie bună!
  • De la ora 16:00 – Plimbări gratuite cu trenulețul lui Moș Crăciun, care sosește chiar însoțit de Moșul cel adevărat! Cei mici vor fi întâmpinați cu magie, saluturi călduroase și multe ho-ho-ho-uri! Ne vedem în față Cetății Aiudului.
  • De la ora 17:00 – Atelierul lui Moș Crăciun își deschide porțile! Spiridușii vă așteaptă cu activități creative și surprize.
  • La ora 18:00 – Dan și Daniel Avram & Grupul Mo-Ti-Vat pe scenă! Seara se încheie cu ritmuri tradiționale și energie bună, într-un concert care încălzește suflete.

sursă foto: Primăria Municipiului Aiud.

