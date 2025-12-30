Eveniment
Când pică PAȘTELE Ortodox și Catolic în 2026. Situația frecvent întâlnită în calendarul creștin
Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, marcând Învierea lui Iisus Hristos. Deși semnificația este aceeași pentru toți creștinii, data la care este sărbătorit Paștele diferă adesea între Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Anul 2026 este un astfel de exemplu.
Când pică Paștele în 2026
În Calendarul Ortodox 2026, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar Paștele ortodox pe 12 aprilie, din cauza diferențelor de calendar și de metodă de calcul. Deși datele diferă, semnificația rămâne aceeași: celebrarea Învierii lui Hristos, moment central al credinței creștine.
În anul 2026, Paștele va fi sărbătorit la date diferite:
- Paștele Ortodox: duminică, 12 aprilie 2026
- Paștele Catolic: duminică, 5 aprilie 2026
Diferența este de o săptămână, situație frecvent întâlnită în calendarul creștin.
Cum se stabilește data Paștelui
Data Paștelui nu este fixă și se calculează după o regulă stabilită încă din primele secole ale creștinismului. Regula generală este că Paștele se sărbătorește în prima duminică după prima Lună Plină care urmează Echinocțiului de Primăvară.
Această regulă a fost stabilită la Sinodul Ecumenic de la Niceea (anul 325), pentru a exista o unitate în celebrarea Învierii.
Totuși, de aici apar și diferențele dintre Paștele ortodox și cel catolic.
De ce Paștele ortodox este diferit de cel catolic
Diferența dintre cele două date nu are legătură cu sărbătoarea în sine, ci cu calendarul folosit pentru calcule.
1. Calendarul folosit
Biserica Ortodoxă folosește, pentru calculul Paștelui, calendarul iulian
Biserica Catolică și cele protestante folosesc calendarul gregorian, introdus în 1582
Între cele două calendare există, în prezent, o diferență de 13 zile.
2. Echinocțiul de primăvară
În calendarul gregorian, echinocțiul de primăvară este fixat pe 21 martie
În calendarul iulian, echinocțiul cade, practic, pe 3 aprilie (stil nou)
Această diferență mută și calculul Lunii Pline pascale.
3. Regula Paștelui evreiesc
În tradiția ortodoxă, Paștele trebuie să fie după Paștele evreiesc (Pesah), respectând succesiunea evenimentelor biblice. În calculul occidental, această condiție nu este întotdeauna aplicată.
De ce uneori Paștele ortodox și catolic cad în aceeași zi
Există ani în care calculele coincid, iar Paștele este sărbătorit în aceeași duminică de toate confesiunile creștine. Acest lucru se întâmplă atunci când:
- Luna Plină pascală cade într-un interval comun ambelor calendare
- Diferența de 13 zile nu influențează duminica rezultată
Astfel de coincidențe sunt însă mai rare.
Ce interval poate avea Paștele
În funcție de calcule:
- Paștele catolic poate cădea între 22 martie și 25 aprilie
- Paștele ortodox poate cădea între 4 aprilie și 8 mai (stil nou)
Când pică Paștele pentru creștinii ortodocși de rit vechi (stil vechi)
Creștinii ortodocși de rit vechi (numiți și pe stil vechi), care folosesc calendarul iulian neîndreptat pentru toate sărbătorile religioase, sărbătoresc Paștele la o dată diferită față de ortodocșii de stil nou .
Paștele de rit vechi în 2026
Paștele ortodox de rit vechi va fi duminică, 19 aprilie 2026
Așadar, în 2026:
- Paștele ortodox (stil nou) este pe 12 aprilie
- Paștele ortodox de rit vechi este pe 19 aprilie
- Paștele Catolic: duminică, 5 aprilie 2026
Diferența este este de o săptămână
Când pică Paștele Ortodox în următorii ani
Pentru credincioșii care își planifică din timp concediile, evenimentele familiale sau activitățile religioase, este util de știut când va fi sărbătorit Paștele în anii următori. Iată datele Paștelui Ortodox în perioada următoare:
- 2026 – duminică, 12 aprilie
- 2027 – duminică, 2 mai
- 2028 – duminică, 16 aprilie
- 2029 – duminică, 8 aprilie
- 2030 – duminică, 28 aprilie
Datele variază de la un an la altul deoarece Paștele nu are o zi fixă în calendar, fiind calculat în funcție de echinocțiul de primăvară și de Luna Plină pascală, conform regulilor stabilite de Biserică.
