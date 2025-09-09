9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, sărbătoriți de Biserica Ortodoxă

9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an la această dată, la o zi după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului.

Potrivit tradiției creștine, Ioachim și Ana au fost părinții Fecioarei Maria și, prin urmare, bunicii după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Evangheliile canonice nu oferă detalii despre viața lor, dar informațiile se regăsesc în scrieri vechi ale Bisericii, între care cel mai cunoscut este Protoevanghelia lui Iacov, un text apocrif din primele secole.

Conform acestuia, Ioachim și Ana erau oameni drepți înaintea lui Dumnezeu, însă nu aveau copii, ceea ce în mentalitatea iudaică a vremii era considerat o mare neîmplinire.

După mulți ani de rugăciuni și suferință, li s-a vestit prin îngeri că vor primi un copil, iar acest copil a fost Maria, cea care avea să devină Maica Domnului.

9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana. Ce spune tradiția

Tradiția creștină îi cinstește pe Ioachim și Ana nu doar ca părinții Maicii Domnului, ci și ca modele de credință, răbdare și rugăciune stăruitoare.

Ei sunt adesea invocați de credincioși, în special de familiile care își doresc copii, fiind priviți ca ocrotitori ai nașterii și ai vieții de familie.

În calendarul ortodox, sărbătoarea lor este strâns legată de cea a Nașterii Maicii Domnului, pentru că subliniază rolul providențial al părinților în planul mântuirii: prin Ioachim și Ana, Dumnezeu a ales să aducă în lume pe Fecioara Maria, „cea plină de har”.

În popor, data de 9 septembrie este și un prilej de sărbătoare pentru toți cei care poartă numele Ana, Anca, Ancuța, Anișoara, Niculina, Ioachim sau Joachim și derivatele acestora.

