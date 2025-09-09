Connect with us

Eveniment

9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, sărbătoriți de Biserica Ortodoxă

Publicat

acum 30 de secunde

9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an la această dată, la o zi după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului.

Potrivit tradiției creștine, Ioachim și Ana au fost părinții Fecioarei Maria și, prin urmare, bunicii după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Evangheliile canonice nu oferă detalii despre viața lor, dar informațiile se regăsesc în scrieri vechi ale Bisericii, între care cel mai cunoscut este Protoevanghelia lui Iacov, un text apocrif din primele secole.

Conform acestuia, Ioachim și Ana erau oameni drepți înaintea lui Dumnezeu, însă nu aveau copii, ceea ce în mentalitatea iudaică a vremii era considerat o mare neîmplinire.

După mulți ani de rugăciuni și suferință, li s-a vestit prin îngeri că vor primi un copil, iar acest copil a fost Maria, cea care avea să devină Maica Domnului.

9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana. Ce spune tradiția

Tradiția creștină îi cinstește pe Ioachim și Ana nu doar ca părinții Maicii Domnului, ci și ca modele de credință, răbdare și rugăciune stăruitoare.

Ei sunt adesea invocați de credincioși, în special de familiile care își doresc copii, fiind priviți ca ocrotitori ai nașterii și ai vieții de familie.

În calendarul ortodox, sărbătoarea lor este strâns legată de cea a Nașterii Maicii Domnului, pentru că subliniază rolul providențial al părinților în planul mântuirii: prin Ioachim și Ana, Dumnezeu a ales să aducă în lume pe Fecioara Maria, „cea plină de har”.

În popor, data de 9 septembrie este și un prilej de sărbătoare pentru toți cei care poartă numele Ana, Anca, Ancuța, Anișoara, Niculina, Ioachim sau Joachim și derivatele acestora.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de secunde

9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, sărbătoriți de Biserica Ortodoxă
Evenimentacum 9 ore

Pedeapsă cu închisoare pe viață sau 25 de ani pentru femicid. Ministerul Justiției analizează schimbări la Codul Penal
Actualitateacum 9 ore

Unități de învățământ din județul Alba, modernizate cu bani europeni. Infrastructura educațională și importanța finanțărilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

FOTO: Încă trei blocuri din Alba Iulia au fost renovate. Lucrările au fost recepționate de primărie. Valoarea investiției
alba iulia cetate
Administrațieacum 2 zile

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 9 ore

Unități de învățământ din județul Alba, modernizate cu bani europeni. Infrastructura educațională și importanța finanțărilor
scaun rotile dizabilitati handicap
Economieacum 10 ore

Încadrarea în grad de handicap: Criteriile vor fi schimbate. Care vor fi afecțiunile grave cu termen de valabilitate permanent
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 7 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 4 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

Vremea până în 21 septembrie în Transilvania și în țară: variații mari de temperatură, ploi și furtuni. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Producătorii tradiționali de lactate versus marile magazine. Discuții despre preț și calitate, la târgul de la Loman
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 11 ore

OPINIE – Dan Lungu: În România Educată, nu le pasă de școală pentru că nu vor să ne deșteptăm. Le e mai simplu la vot!
Educațieacum 15 ore

VIDEO: Festivitatea de deschidere a anului școlar la Seminarul Teologic din Alba Iulia
Mai mult din Educatie