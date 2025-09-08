8 septembrie- Sfânta Maria Mică – Ziua în care creștinii celebrează venirea pe lume a Fecioarei Maria – Nașterea Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului – 8 septembrie. Semnificații, tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Nașterea Maicii Domnului este considerată începutul istoriei mântuirii, momentul în care Dumnezeu pregătește venirea pe lume a Mântuitorului. Fecioara Maria este văzută ca simbolul curăției, al ascultării și al speranței.

Potrivit tradiției creștine, părinții Fecioarei Maria, Sfinții Ioachim și Ana, erau oameni evlavioși, dar nu aveau copii. După ani de rugăciuni, Dumnezeu le-a ascultat dorința și le-a dăruit-o pe Maria, cea care avea să devină mama Mântuitorului Iisus Hristos.

Sărbătoarea este și primul mare praznic din Noul An Bisericesc, care începe la 1 septembrie. Prin urmare, 8 septembrie este privită ca un nou început și un moment de reflecție spirituală pentru credincioși.

Nașterea Maicii Domnului în tradiția ortodoxă și catolică

Atât Biserica Ortodoxă, cât și Biserica Catolică sărbătoresc această zi ca pe una dintre cele mai importante sărbători închinate Maicii Domnului.

Celebrarea a apărut inițial în Răsărit, în jurul secolului al V-lea, și a fost legată de ridicarea unei biserici dedicate Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria. Ulterior, sărbătoarea a fost introdusă și în Apus, devenind parte din calendarul liturgic al întregii lumi creștine.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică

În România, Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare cu mare însemnătate, care marchează începutul toamnei și al unui nou ciclu al naturii. Este un moment al rugăciunii, dar și al obiceiurilor populare transmise din generație în generație.

Slujbe și rugăciuni speciale

În toate bisericile ortodoxe din țară au loc slujbe speciale și acatiste închinate Maicii Domnului. Credincioșii vin să se roage pentru sănătate, belșug, protecție și liniște în familie.

Se spune că în această zi, rugăciunile femeilor care își doresc copii sunt mai ascultate ca oricând.

Începutul toamnei și al culesului viilor

În tradiția populară, 8 septembrie este privită ca hotarul dintre vară și toamnă. Odată cu Sfânta Maria Mică, încep pregătirile pentru sezonul rece: se culeg viile, se strâng roadele pământului și se pregătesc alimentele pentru iarnă.

Obiceiuri și interdicții

Bărbații nu lucrează în gospodărie și nu fac treabă fizică grea.

Femeile nu cos, nu spală rufe și nu fac treburi casnice dificile.

Este considerată o zi bună pentru împăcare, pentru a-ți vizita familia și pentru a dărui celor nevoiași.

În unele zone, oamenii aprind lumânări pentru cei adormiți și împart colivă.

Credințe despre vreme și natură

Dacă vremea este frumoasă pe 8 septembrie, se spune că toamna va fi lungă și blândă.

Dacă plouă, iarna va fi grea și friguroasă.

Se mai spune că păsările migratoare își încep plecarea spre țările calde, iar natura intră treptat în ritmul de toamnă.

Onomastica de Sfânta Maria Mică

Sfânta Maria Mică este și una dintre cele mai importante zile onomastice din România. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează numele pe 8 septembrie, dintre care peste 1,8 milioane sunt femei.

Printre cele mai răspândite nume sărbătorite de Sfânta Maria se află: Maria, Mariana, Mărioara, Mioara, Maricica, Marinela, Marin, Marian, Marius și derivatele acestora.

Românii obișnuiesc să trimită mesaje de „La mulți ani” rudelor și prietenilor care poartă aceste nume, exprimându-și gândurile bune și urările de sănătate.

Superstiții și credințe populare

În această zi, rugăciunile pentru sănătate și fertilitate sunt mai puternice.

Femeile însărcinate se roagă pentru naștere ușoară și copii sănătoși.

În unele regiuni, se obișnuiește să se aprindă lumânări pentru noroc și protecție.

Se spune că nu este bine să porți negru de Sfânta Maria Mică, pentru că atrage ghinionul.

Importanța sărbătorii pentru credincioși

Nașterea Maicii Domnului deschide șirul celor patru mari praznice închinate Fecioarei Maria:

Buna Vestire – 25 martie

Nașterea Maicii Domnului – 8 septembrie

Intrarea în Biserică – 21 noiembrie

Adormirea Maicii Domnului – 15 august

Este o sărbătoare a bucuriei, binecuvântării și speranței. Pentru credincioși, ziua de 8 septembrie reprezintă începuturi noi, putere de iertare și apropiere de Dumnezeu.

