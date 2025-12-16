Connect with us

A fost bătut în bar, dar a mai rămas 30 de minute să își bea berea. Bărbați din Alba, condamnați după ce au bătut un amic de pahar

Publicat

acum 26 de secunde

Povestea unui bărbat din Alba, desprinsă din birturile din România este detaliată de magistrații Judecătoriei Blaj, într-o motivare de instanță. Mai exact, în fața judecătorilor au ajuns doi bărbați care au bătut un amic de pahar, în urmă cu doi ani. 

Deși fapta s-a petrecut în data de 19 mai 2023, o decizie a venit abia pe 11 decembrie 2025. Victima, un bărbat, deși a fost bătut cu pumnii și picioarele, a mai stat în bar, încă 30 de minute pentru a-și termina berea. 

Cazul a fost detaliat de magistrați în motivarea instanței. Cei trei bărbați din Bucerdea Grânoasă se aflau în jurul orei 21.00 într-un bar din comună. Beți fiind au început un conflict verbal. Mai exact victima a început să se certe cu cei doi prieteni de pahar.

Conflictul a escaldat, cei doi s-au ridicat de pe scaune, unul l-a prins pe bărbat de mâini, iar altul l-a lovit cu piciorul în jurul ochiului. Acesta a căzut și a mai încasat câteva lovituri cu pumnii și picioarele, cât era la pământ.

Apoi cei doi bătăuși au plecat din bar.

Bărbatul a rămas să își termine berea

Deși bătut, acesta a rămas în bar încă jumatate de oră și și-a băut berea. Apoi a plecat spre casă, iar de acolo după ce și-a dat seama că este rănit a apelat la 112. La fața locului a venit o ambulanță care l-a transportat la spitalul din Blaj. În total a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale.

Pedeapsa primită

Pentru bătaia aplicată bărbatului cei doi au primit câte o amendă penală în valoare de 1350 de lei. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

