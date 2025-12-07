Eveniment
A furat telefonul unui pacient internat la spitalul din Alba Iulia. Cum a acționat hoțul Axinte în timp ce colegul de salon dormea
După mai bine patru ani de la comiterea unui furt, un bărbat a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia. Însă, inculpatul nici nu se mai află în țară fiind închis înr-un penitenciar din străinătate. Mai exact, majgistrații Judecătoriei Alba Iulia l-au condamnat pe Axinte R., în data de 4 decembrie 2025 pentru furt calificat.
Fapta s-a petrecut în data de 12 octombrie 2021, într-un salon al Spitalului Județean de Urgență din Alba iulia.
Modul în care acesta a acționat este descris de magistrații instanței, în motivare.
Potrivit documentului citat, ”în jurul orei 18:00, persoana vătămată a mers la spitalul din Alba Iulia, deoarece avea probleme de sănătate, unde i-a fost administrat un tratament medical, fiind condus într-un salon pentru a dormi.
În continuare, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere video se poate observa cum în jurul orei 01:23, inculpatul s-a deplasat spre patul în care dormea persoana vătămată, i-a modificat poziția pentru a încăpea între pat și perete, s-a îndreptat spre capul persoanei vătămate și i-a sustras telefonul mobil ce se afla lângă aceasta, părăsind apoi locul faptei”, au notat judecătorii.
În faza de cercetare, bărbatul a negat orice faptă și a spus că în perioada respectivă era cioban la o fermă de pe raza județului. Însă, probele strânse de anchetatori au răsturnat apărarea acestuia.
Între timp Axinte R., a fost încarcerat într-un penitenciar din străinătate. Pentru fapta comisă, bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie.
Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.
