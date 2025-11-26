Connect with us

Eveniment

A furat un coș de lucernă și 11 lei dintr-un dozator de lapte: Faptele unui bărbat din Alba Iulia, trimis în judecată

Publicat

acum 3 ore

Un bărbat din Alba a fost trimis în judecată pentru furt, după ce în urmă cu patru ani a furat un coș de lucernă de pe un teren, pe care apoi l-a transportat cu căruța în locuința sa din cartierul Bărăbanț. 

De asemenea va mai ajunge în fața instanței și pentru furtul a 11 lei, dintr-un tonomat de lapte. Deși faptele s-au petrecut în luna septembrie a anului 2021, o trimitere în judecată a avut loc în 25 noiembrie 2025. 

Mai exact, bărbatul va ajunge în fața instanței pentru două infracțiuni de furt și o tentativă. Magistrații Judecătoriei Alba Iulia au admis rechizitoriul procurorilor și au trecut dosarul de cameră preliminară.

Faptele pentru care acesta va ajunge în fața judecătorilor au fost detaliate în motivarea instanței.

Spre exemplu în data de 5 septembrie 2021, a mers alături de mai multe persoane cu căruța, pe un teren din Alba Iulia. Acolo ”a cosit și a sustras o cantitate de aproximativ un coș de lucernă pe care a transportat-o cu ajutorul căruței la domiciliul său din localitatea Bărăbanţ”, se arată în documentul citat.

Mai mult de atât în noaptea de 15 spre 16 septembrie 2021 a deschis cu o șurubelniță un dozator de lapte, din Bărăbanț, dar nu a găsit nici un ban în el.

Câteva zile mai târziu, a mers iar la dozatorul în cauză. Se întâmpla în noaptea de 22 spre 23 septembrie. Atunci a deschis iar panoul dozatorului și a furat din el suma de 11 lei.

La câțiva ani de la cominterea faptelor, magistrații au decis că bărbatul trebuie să fie judecat pentru două infracțiuni calificat și o tentativă. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 1 minut

Ghiduri pentru admiterea la facultate, publicate de minister. Informații actualizate pentru elevi, părinți, consilieri școlari
Economieacum 27 de minute

Venituri nedeclarate de zeci de milioane lei, de pe OnlyFans și alte platforme, descoperite de ANAF
Evenimentacum 51 de minute

Percheziții ale polițiștilor BCCO Alba Iulia, cu luptătorii SAS, într-un dosar de trafic de droguri. Doi traficanți, vizați
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 2 zile

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 27 de minute

Venituri nedeclarate de zeci de milioane lei, de pe OnlyFans și alte platforme, descoperite de ANAF
Economieacum 18 ore

Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026. Ce spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Evenimentacum 14 ore

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum 15 ore

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 13 ore

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum O oră

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Evenimentacum 20 de ore

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 1 minut

Ghiduri pentru admiterea la facultate, publicate de minister. Informații actualizate pentru elevi, părinți, consilieri școlari
Educațieacum 16 ore

Definitivat 2026: cum pot susține examenul persoanele care au fost în concediu de creștere a copilului
Mai mult din Educatie