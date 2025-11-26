A furat un coș de lucernă și 11 lei dintr-un dozator de lapte: Faptele unui bărbat din Alba Iulia, trimis în judecată

Un bărbat din Alba a fost trimis în judecată pentru furt, după ce în urmă cu patru ani a furat un coș de lucernă de pe un teren, pe care apoi l-a transportat cu căruța în locuința sa din cartierul Bărăbanț.

De asemenea va mai ajunge în fața instanței și pentru furtul a 11 lei, dintr-un tonomat de lapte. Deși faptele s-au petrecut în luna septembrie a anului 2021, o trimitere în judecată a avut loc în 25 noiembrie 2025.

Mai exact, bărbatul va ajunge în fața instanței pentru două infracțiuni de furt și o tentativă. Magistrații Judecătoriei Alba Iulia au admis rechizitoriul procurorilor și au trecut dosarul de cameră preliminară.

Faptele pentru care acesta va ajunge în fața judecătorilor au fost detaliate în motivarea instanței.

Spre exemplu în data de 5 septembrie 2021, a mers alături de mai multe persoane cu căruța, pe un teren din Alba Iulia. Acolo ”a cosit și a sustras o cantitate de aproximativ un coș de lucernă pe care a transportat-o cu ajutorul căruței la domiciliul său din localitatea Bărăbanţ”, se arată în documentul citat.

Mai mult de atât în noaptea de 15 spre 16 septembrie 2021 a deschis cu o șurubelniță un dozator de lapte, din Bărăbanț, dar nu a găsit nici un ban în el.

Câteva zile mai târziu, a mers iar la dozatorul în cauză. Se întâmpla în noaptea de 22 spre 23 septembrie. Atunci a deschis iar panoul dozatorului și a furat din el suma de 11 lei.

La câțiva ani de la cominterea faptelor, magistrații au decis că bărbatul trebuie să fie judecat pentru două infracțiuni calificat și o tentativă. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

