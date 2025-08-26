Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la Academia Militară ”Ferdinand I” și la Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”

Absolvenți ai Promoției 2025, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au fost admiși în această vară la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București și la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Precizările Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia:

Nota maximă 10 reflectă anii de muncă, efortul constant, seriozitatea și răbdarea cu care s-au pregătit, au fost pregătiți de colectivul de profesori și susținuți de cei dragi.

Șapte absolvenți au ales să devină ofițeri ingineri și au optat pentru specializări ale Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, mediile lor de repartiție fiind cuprinse între 9,90 și 9,41.

Specializările alese de către aceștia sunt: Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională (o absolventă), Comunicații pentru apărare și securitate (o absolventă), Aeronave și motoare de aviație (doi absolvenți și o absolventă), Blindate, autovehicule și tractoare (o absolventă), Drumuri, poduri și infrastructuri militare (un absolvent).

Vezi și: Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, este șefă de promoție la Academie, specializarea Radiolocație

Alexandra Petruțiu – ATM, specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională.

Roberta Petruse-Suciu – ATM, specializarea Comunicații pentru apărare și securitate

Robert Mateș – ATM, specializarea Aeronave și motoare de aviație

Alexandru Szasz – AFT, specializarea Comunicații

Tudor Moga – AFT, specializarea Comunicații

Bianca Pavel – ATM, specializarea Aeronave și motoare de aviație

Robert Vlad – ATM, specializarea Aeronave și motoare de aviație

Alex Silaghi – AFT, specializarea Comunicații

Andrei Florea – AFT, specializarea Comunicații

Octavian Zală – ATM, specializarea Drumuri, poduri și infrastructuri militare

Robert Tăurescu – AFT, specializarea Comunicații

Damaris Metercz – ATM, specializarea Blindate, autovehicule și tractoare

Alți cinci absolvenți au ales să își continue studiile la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, fiind admiși cu medii cuprinse între 9,77 și 9,45 la specializarea Comunicații.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News