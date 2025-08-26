Connect with us

Educație

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior

Publicat

acum 6 secunde

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la Academia Militară ”Ferdinand I” și la Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”

Absolvenți ai Promoției 2025, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au fost admiși în această vară la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București și la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Precizările Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia:

Nota maximă 10 reflectă anii de muncă, efortul constant, seriozitatea și răbdarea cu care s-au pregătit, au fost pregătiți de colectivul de profesori și susținuți de cei dragi.

Șapte absolvenți au ales să devină ofițeri ingineri și au optat pentru specializări ale Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, mediile lor de repartiție fiind cuprinse între 9,90 și 9,41.

Specializările alese de către aceștia sunt: Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională (o absolventă), Comunicații pentru apărare și securitate (o absolventă), Aeronave și motoare de aviație (doi absolvenți și o absolventă), Blindate, autovehicule și tractoare (o absolventă), Drumuri, poduri și infrastructuri militare (un absolvent).

Vezi și: Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, este șefă de promoție la Academie, specializarea Radiolocație

Alexandra Petruțiu – ATM, specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională.

Roberta Petruse-Suciu – ATM, specializarea Comunicații pentru apărare și securitate

Robert Mateș – ATM, specializarea Aeronave și motoare de aviație

Alexandru Szasz – AFT, specializarea Comunicații

Tudor Moga – AFT, specializarea Comunicații

Bianca Pavel – ATM, specializarea Aeronave și motoare de aviație

Robert Vlad – ATM, specializarea Aeronave și motoare de aviație

 

Alex Silaghi – AFT, specializarea Comunicații

Andrei Florea – AFT, specializarea Comunicații

Octavian Zală – ATM, specializarea Drumuri, poduri și infrastructuri militare

Robert Tăurescu – AFT, specializarea Comunicații

Damaris Metercz – ATM, specializarea Blindate, autovehicule și tractoare

Alți cinci absolvenți au ales să își continue studiile la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, fiind admiși cu medii cuprinse între 9,77 și 9,45 la specializarea Comunicații.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 6 secunde

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Evenimentacum 22 de minute

Grevă și la Tribunalul Alba. Activitatea de judecată, restrânsă începând de miercuri. Protest față de legea pensiilor speciale
Evenimentacum 58 de minute

Doi braconieri din Alba, prinși de polițiști pe un fond de vânătoare din zona Orăștie. Aveau asupra lor o armă letală
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 5 ore

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 5 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 2 ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 5 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 21 de ore

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum o zi

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 secunde

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Educațieacum 3 ore

Rezultate finale Bacalaureat 2025 în Alba, sesiunea a doua: rata de promovare a crescut la 34,2% după contestații
Mai mult din Educatie