UPDATE FOTO: Accident grav pe DN 67C Transalpina, la Căpâlna. Bărbat în stop cardio-respirator. Un SUV și un camion s-au lovit

Accident grav pe DN 67C Transalpina, tronsonul Sebeș-Șugag, la Căpâlna, sâmbătă dimineața. Un autoturism și un autotren s-au lovit. Două persoane sunt rănite. Traficul rutier este blocat, a anunțat IPJ Alba.

UPDATE, ora 7.57: Una dintre persoanele implicate în accident este în stop cardio-respirator. S-au început manevrele de resuscitare.

Cealaltă persoană se află încarcerată în autoturism. Se intervine pentru scoaterea acesteia din autovehicul.

UPDATE, ora 8.35: O femeie de circa 50 de ani a fost scoasă din autoturism și predată echipajului SMURD. Un bărbat, de aproximativ 50 de ani, ce se afla în stop cardio-respirator, a fost de preluat de către ambulanța SAJ. Prezintă semne vitale, dar este în continuare în stare de inconștiență – ISU Alba. Cele două persoane se aflau în autoturism (SUV), în momentul acccidentului.

Cele două autovehicule implicate în accident sunt înmatriculate în județul Alba.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Căpâlna.

Din informațiile primite de la apelant la 112, în accident ar fi implicate un autoturism și un autotren care transporta un buldoexcavator.

Două persoane ar fi prinse în fiarele autovehiculelor, dar sunt conștiente.

S-au deplasat echipaje de intervenție: o autospecială descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială ISU, și o ambulanță SAJ cu medic.

Potrivit InfoTrafic Poliția Română, se estimează reluarea circulației după ora 9.00.

imagini: ISU Alba

