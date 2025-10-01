Câmpeni
Accident între două autoturisme, produs la Câmpeni. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale
Un accident rutier a avut loc luni dimineață, pe DN 75, la ieșirea din orașul Câmpeni spre localitatea Albac.
Potrivit ISU Alba, în eveniment au fost implicate două autoturisme. O persoană a necesitat îngrijiri medicale, însă nu au fost înregistrate victime încarcerate.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Câmpeni, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.
Autoritățile au asigurat măsurile specifice de protecție și acordare a primului ajutor.
Foto: Arhivă
