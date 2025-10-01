Accident între două autoturisme, produs la Câmpeni. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un accident rutier a avut loc luni dimineață, pe DN 75, la ieșirea din orașul Câmpeni spre localitatea Albac.

Potrivit ISU Alba, în eveniment au fost implicate două autoturisme. O persoană a necesitat îngrijiri medicale, însă nu au fost înregistrate victime încarcerate.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Câmpeni, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

Autoritățile au asigurat măsurile specifice de protecție și acordare a primului ajutor.

Foto: Arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News