Accident pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Două mașini s-au lovit. Intervin echipaje ISU Alba

Un accident s-a petrecut duminică seara pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Din primele date, au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Alba, accidentul este pe sensul de mers Deva-Sebeș, la kilometrul 310.

S-au deplasat pompierii din Sebeș, cu autospecială de stingere cu apă și spumă și echipaje de prim ajutor ISU și SAJ.

Potrivit ISU Alba, nu sunt persoane rănite. Se asigură măsurile specifice la locul producerii evenimentului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News