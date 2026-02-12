Câți locuitori ai județului Alba trăiesc din pensia minimă. Date oficiale ale Casei Județene de Pensii

14.831 de locuitori din Alba încasează lunar pensia minimă, arată datele Casei Județene de Pensii Alba.

Începând cu anul 2024 (și menținută în 2025), pensia minimă garantată în România, denumită oficial indemnizație socială pentru pensionari, este de 1.281 lei pe lună.

Această sumă se acordă pensionarilor din sistemul public care au realizat stagiul minim de cotizare, diferența până la această valoare fiind suportată de la bugetul de stat.

De pensia minimă beneficiază care au realizat cel puțin 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii.

Indemnizația socială se majorează anual prin legea bugetului de stat.

De asemenea, datele Casei de Pensii Alba arată că în județ sunt aproximativ 200 de pensii de serviciu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News