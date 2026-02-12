Connect with us

Eveniment

Premieră în România: două comune au decis să se unească. Soluție de supraviețuire, cu buget de austeritate

birou gol

Publicat

acum O oră

Premieră în România: două comune au decis să se unească. Două comune din România au decis să se unească sub o singură administrație. Este vorba despre o premieră națională, înregistrată în județul Satu Mare. 

Primarii din comunele Socond (3.100 de locuitori) și Beltiug (3.384 de locuitori) au ajuns la concluzia că, deşi dispun de toată infrastructura necesară pentru buna funcţionare a unei aşezări, nu se vor putea susţine financiar în următorii doi, trei ani.

Citește și Doar 20 de orașe și comune din Alba trec ”testul Bolojan” și se autofinanțează din venituri proprii. Raport al Curții de Conturi

Premieră în România: două comune au decis să se unească

Negocierile pentru unificare au fost demarate de către deputatul Adrian Cozma, preşedinte PNL Satu Mare, împreună cu cei doi edili, Cornea Mare Nicolae din Socond şi Ioan Bartok Gurzău din Beltiug.

„Este clar că anumite comunități nu se vor mai putea susține în viitor, nu își vor mai putea plăti iluminatul public, întreținerea drumurilor, dispensarele pe care le au, funcționarea școlilor, dacă nu vom reduce cu adevărat cheltuielile și nu povești. Astăzi, prin exemplu care îl dăm și îl realizăm, vom avea un singur consiliu local în cele două comune, un primar, un viceprimar la 6.500 de locuitori. Situația de astăzi este cu două consilii, doi primari, doi administratori publici și așa mai departe”, a explicat deputatul PNL, Adrian Cozma.

În urma comasării se va forma a doua cea mai mare comună din judeţul Satu Mare.

Localnicii vor decide unirea comunelor prin referendum

Fuziunea se va putea pune în practică după ce consiliile locale ale celor două comunităţi vor emite nişte hotărâri în acest sens, care vor cuprinde şi organizarea unui viitor referendum.

Cetățenii cu drept de vot din cele două comune vor fi chemați la urne pentru a decide dacă vor să aibă un viitor comun.

Potrivit legii, pentru ca referendumul să treacă, este nevoie de o prezență de minim 30%.

Unificarea va intra în vigoare doar după alegerile locale din 2028.

Noua localitate se va numi Beltiug.

Primar: Localitățile nu își vor pierde identitatea

Potrivit primarului PNL din Socond, Cornea Mare Nicolae, după unificare, localitățile nu o să își piardă identitatea.

Nu va mai exista comuna Socond, însă va exista localitatea Socond, iar fiecare sat din fosta comună își va păstra monografia proprie, a mai explicat edilul

Potrivit acestuia, în prezent, în cele două comune învață peste 1.000 de elevi. După unificare, în noua unitate administrativ teritorială se va putea înființa un liceu.

Cum se va transforma administrația locală

Potrivit primarului din comuna Beltiug, Ioan Bartok Gurzău, angajații celor două primării nu vor avea de suferit și își vor păstra locul de muncă.

Edilul din Socond, Cornea Mare Nicolae, a precizat că în prezent, la o primărie cu peste 6.000 de locuitori, numărul mediu de angajați este de 32. Împreună, primăriile celor două comune au astăzi un număr total de 29 de angajați (14 angajați la Primăria Beltiug și 15 angajați la Primăria Socond).

După fuziune, va dispărea o funcție de primar, de viceprimar, de consilier al primarului și administrator public. Economia din reducerile de personal este estimată la circa un milion de lei anual.

De asemenea, în noul Consiliul Local urmeză să fie 15 consilieri. În prezent, în fiecare din cele două comune sunt câte 13 consilieri locali.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Cugiracum 21 de minute

„School Street”, proiect pilot la Cugir: Circulația mașinilor în zona unei școli din oraș, restricționată dimineața, timp de o oră
Evenimentacum 52 de minute

Câți locuitori ai județului Alba trăiesc din pensia minimă. Date oficiale ale Casei Județene de Pensii
birou gol
Evenimentacum O oră

Premieră în România: două comune au decis să se unească. Soluție de supraviețuire, cu buget de austeritate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel
Administrațieacum 3 zile

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Actualitateacum o zi

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 2 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 4 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum 2 zile

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 23 de ore

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Evenimentacum 4 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum 13 ore

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Educațieacum 5 ore

Înscrierea în clasa pregătitoare 2026: Ce vârstă trebuie să aibă copiii. Condiții pentru a fi acceptați mai devreme
Mai mult din Educatie