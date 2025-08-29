Cugir
UPDATE FOTO: Accident pe DN 7, zona Tărtăria. Trei persoane au ajuns la spital după ce două mașini s-au lovit
Accident pe DN 7 zona Tărtăria, între Sebeș și Cugir, vineri după-amiaza. La fața locului intervin echipaje de pompieri și ambulanță.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN7, intersecția spre Tărtăria.
În accident ar fi implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: o autospecială ISU, o autospecială SMURD TIM și o ambulanță SAJ.
UPDATE, ora 17.00: Ca urmare a accidentului, 3 persoane vor fi transportate la spital.
imagini: ISU Alba
