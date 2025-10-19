Eveniment
Accident pe DN7 la Sebeș. Două mașini implicate. Intervin echipaje de prim-ajutor
Un accident s-a petrecut pe DN 7 la Sebeș, duminică seara. Din primele date, sunt implicate două autovehicule.
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical.
Revenim cu amănunte.
