VIDEO: Ședință de urgență la nivelul județului Alba, după furtuna de zăpadă. Ce spune prefectul județului Alba, Nicolae Albu

Publicat

acum 35 de secunde

O ședință de urgență a fost convocată la sediul ISU Alba, sâmbătă, 3 ianuarie 2026 după furtuna de zăpadă. Mai exact a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, de către prefectul Nicolae Albu.

Acesta a discutat alături de toate instituțiile din județ despre problemele care au apărut în urma furtunii de zăpadă. În special cele mai importante subiecte au fost cele legate de problemele cu energia electrică.

În linii mari, Nicolae Albu a declarat pentru alba24.ro, că ședința a fost convocată pentru evaluarea intervențiilor desfășurate în urma ninsorilor abundente, mai ales în zona montană.

YouTube video

Instituțiile sunt mobilizate permanent și intervin în dinamică. Principala problemă o reprezintă întreruperile în alimentarea cu energie electrică, care afectează numeroși consumatori. Au fost solicitate echipe suplimentare și, dacă va fi necesar, generatoare de mare capacitate din alte județe

Ce spune prefectul Nicolae Albu

”Astăzi, la ora 10, a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru a face o evaluare a intervențiilor desfășurate pe parcursul nopții. Începând de aseară, instituțiile din cadrul CJSU Alba au efectuat permanent evaluări și intervenții în dinamică, deoarece s-au înregistrat cantități foarte mari de zăpadă, în special în zona montană. Intervențiile continuă, fiind instituită permanența.

CITEȘTE ȘI: VIDEO ATENȚIE ȘOFERI: Se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Drumarii intervin pentru deszăpezire

Comitetul județean de coordonare este activat 24 de ore din 24 la ISU. Evaluarea a vizat principalele probleme apărute, în special nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor, deoarece, având o zonă montană extinsă și în contextul precipitațiilor abundente, există deja foarte multe persoane nealimentate cu energie electrică. Am solicitat conducerii Distribuție Energie Electrică să ceară, pe lângă cele 25 de echipe aflate deja în teren de azi-noapte, forțe suplimentare din alte județe, dacă este cazul, sau chiar generatoare de mare capacitate.

Toate instituțiile sunt în alertă

Am dispus ca toate instituțiile să fie prezente permanent în teritoriu și, bineînțeles, cel mai important aspect este colaborarea dintre instituții și solicitarea de sprijin atunci când este nevoie. Fie că este vorba despre persoane dializate, urgențe medicale, intervenții pe drumuri sau la infrastructură. De exemplu, dacă într-o localitate nu există curent electric și funcționează o stație de alimentare cu apă, va apărea, bineînțeles, o problemă și la stația de pompare.

Este foarte important ca instituțiile să fie prezente 24 de ore din 24, să intervină în dinamică și, acolo unde este necesar, să solicite sprijin din alte zone”, a declarat Nicolae Albu pentru alba24.ro, la finalul ședinței.

Situația în Alba după ninsorile abundente de sâmbătă noapte

Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, sâmbătă dimineață, numărul utilizatorilor nelimentați de energie electrică este de aproximativ 42.000 ultilizatori. Se intervine pentru remediere.

​Aproximativ 8.000 de locuitori nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare, în localitățile Iclod, Șona, Biia, Sânmiclăuș, Jidvei, Feisa, Glogoveț, Valea Lungă, Lunca și Lodroman.

Siuația în zona montană (Cod Portocaliu):

​Potrivit ISU Alba în Loc. Ignățești (Roșia Montană) – drum de acces blocat din cauza unor arbori cazuti pe carosabil, aproximativ 100 de persoane in zona afectată. Se intervine pentru deblocarea drumului.

  • Drumuri Naționale: DN 75 (Albac și Sălciua) și DN 74 (Presaca Ampoiului) sunt blocate pe ambele sensuri de copaci căzuți. Se intervine pentru degajarea arborilor.
  • ​Abrud: Stâlp de curent căzut pe DN 74
  • Alba Iulia: Pompierii militari au intervenit pe străzile Arnsberg, Brădișor și Livezii pentru degajarea arborilor căzuți
  •  ​Aiud: arbore cazut în Pădurea Sloboda (DJ 107I) a intervenit Secția de pompieri Aiud.
Eveniment

