Accident produs la Aiud de un tânăr șofer băut. A lovit două mașini staționate

Un accident produs la Aiud de un tânăr șofer băut s-a lăsat cu dosar penal. Acesta a lovit două mașini staționate.

Accidentul s-a produs la data de 27 decembrie 2025, în jurul orei 22.25.

Polițiștii rutieri din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mărășești din Aiud, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 21 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mărășești, a intrat în coliziune cu două autoturisme staționate regulamentar, producând pagube materiale.

În urma testării tânărului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,74 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Potrivit ISU Alba, două persoane au fost rănite ușor.

Cercetările sunt continuate.

Foto: ISU Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News