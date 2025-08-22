FOTO: Accident rutier la Vințu de Jos. La fața locului au fost trimise autospeciale de intervenție și ambulanțe

Accident rutier cu două autoturisme, la Vințu de Jos. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine vineri pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, în accident ar fi implicate două autoturisme.

Din primele informații, nu ar fi persoane încarcerate.

La fața locului au fost trimise o autoutilitară de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și două ambulanțe SAJ.

La fața locului s-au deplasat și polițiștii.

