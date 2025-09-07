Accident rutier la Aiud, cu două autoturisme implicate. Pompierii au intervenit pentru acordarea primului ajutor

Accident rutier la Aiud, cu două autoturisme implicate. Pompierii au intervenit duminică dimineață pentru acordarea primului ajutor.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

La fața locului a intervenit Secția de pompieri Aiud pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și pentru acordarea primului ajutor medical.

Din primele informații, în urma evenimentului nu au fost persoane încarcerate.

Pentru gestionarea situației au fost alocate următoarele forțe: o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de prim ajutor (EPA) și o ambulanță SAJ.

Cauzele accidentului urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri.

