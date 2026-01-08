Plata ajutoarelor sociale și a indemnizațiilor în ianuarie 2026. Când vor avea beneficiarii banii în conturi. Anunțul AJPIS Alba

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba anunță că sumele aferente lunii decembrie 2025 pentru alocațiile, indemnizațiile, stimulentele și celelealte drepturi bănești ale beneficiarilor de asistență socială sunt virate în conturi.

Joi, 8 ianuarie au fost decontate sumele pentru:

alocatia de stat pentru copii

indemnizația de creștere a copilului

stimulentul de inserție

indemnizația de acomodare.

Vineri, 9 ianuarie, toți beneficiarii, cu încasarea in conturi a acestor prestații sociale, din județul Alba, vor avea banii în bănci, potrivit AJPIS Alba.

