FOTO UPDATE: ACCIDENT rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, în zona cartierului Partoș. Trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs luni dimineața în zona cartierului Partoș din Alba Iulia. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două mașini.

Update, ora 08:20 – Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat în zona Partoș, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, ar fi implicate două autoturisme.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, zona Partoș.

În accident ar fi două autototurisme implicate, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prin ajutor medical.

foto: ISU Alba

