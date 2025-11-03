Eveniment
Accident rutier la Alba Iulia, în Micești. O persoană a fost lovită de un autoturism
Un accident rutier a avut loc luni, 3 noiembrie, în jurul orei 14.30, în Micești, Alba Iulia. Din primele informații o persoană a fost lovită de un autoturism.
Accidentul s-a petrecut pe Calea Moților. Potrivit IPJ Alba, din in primele date o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, persoana fiind preluată de echipajele medicale, în vederea acordării de îngrijiri.
Știre în curs de actualizare.
