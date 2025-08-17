Accident rutier la ieșirea din Alba Iulia, în zona Ambient. Intervin pompierii, poliția și un echipaj medical

Accident rutier la ieșirea din Alba Iulia: Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, duminică, pe strada A.I. Cuza din municipiu, în zona Ambient, pentru acordarea de prim-ajutor și asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier.

În eveniment au fost implicate două autoturisme. Din primele informații, nici o persoană nu a rămas încarcerată, au transmis pompierii.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim-ajutor (EPA).

ISU Alba precizează că se acționează pentru evaluarea medicală a persoanelor implicate și pentru asigurarea zonei.

Traficul rutier este îngreunat în zonă, au anunțat reprezentanții IPJ Alba.

