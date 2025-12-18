Un tânăr din Alba ar fi violat și agresat o minoră în vârstă de 13 ani. Ce au găsit trupele speciale în timpul unei percheziții

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Unirea a fost reținut de polițiști, fiind cercetat într-o cauză gravă. Acesta este acuzat că ar fi violat o minoră de 13 ani, iar apoi a agresat-o fizic.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada august-decembrie a anului 2025. În 17 decembrie 2025, polițiștii din Alba au efecutat două percheziții domiciliare. Acestea au fost realizate de luptătorii de la trupele speciale.

Potrivit IPJ Alba, în urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate dispozitive electronice de interes pentru cauză și șase cartușe cu capsa nepercutată, calibru necunoscut.

Miercuri, 17 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de tânărul cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și viol săvârșit asupra unui minor.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 18 decembrie.

sursă foto: arhiva alba24.ro

