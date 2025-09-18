ACCIDENT rutier la Sebeș. Un autocamion care transporta deșeuri a lovit o țeavă de gaz

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza, în jurul orei 15:30, în municipiul Sebeș. Un autocamion a lovit o țeavă de gaz, pe strada Sălane din municipiu.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pomperi Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Sebeș, pe strada Sălane.

Este vorba despre un autocamion ce transporta deșeuri care ar fi acroșat o țeavă de gaz.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

