„School Street”, proiect pilot la Cugir: Circulația mașinilor în zona unei școli din oraș, restricționată dimineața, timp de o oră

„School Street”, proiect pilot la Cugir. Circulația mașinilor urmeză să fie restricționată dimineața, timp de o oră, în zona Școlii Gimnaziale Singidava aflată pe strada Alexandru Sahia din Cugir, pentru a oferi elevilor mai multă siguranță și un spațiu mai prietenos în drumul acestora spre școală.

„În acest moment vorbim despre un proiect pilot, care va fi testat doar la Școala Gimnazială Singidava – localul de pe strada Alexandru Sahia.

Nu este o măsură aplicată la toate școlile din oraș.

Ideea este să testăm, într-un mod controlat, cum funcționează o „oră fără mașini” în jurul școlii — pentru mai multă siguranță pentru copii și un spațiu mai prietenos dimineața”, au transmis reprezentanții administrației locale.

După perioada de test, autoritățile vor analiza ce a funcționat și ce trebuie îmbunătățit. De asemenea, se va ține cont și de feedbackul părinților, elevilor și al locuitorilor din zonă. Mai apoi, conceptul moate fi extins gradual, doar acolo unde este util și există susținere.

Conceptul este aplicat în Vancouver, cel mai mare oraș din provincia Columbia Britanică din Canada, unde dimineața în jurul școlilor arată altfel decât în majoritatea orașelor din lume. În loc de coloana obișnuită de mașini, străzile devin spații deschise pentru copii și comunitate. Conceptul se numește „School Street” (strada școlară) și presupune închiderea traficului auto pe străzile din zona unităților de învățământ, în fiecare dimineață, timp de o oră.

