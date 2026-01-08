ACCIDENT rutier la Vințu de Jos. O mașină a lovit o conductă de gaz. Intervin pompierii din Sebeș

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza, în jurul orei 16:40, în localitatea Vințu de Jos. Din primele informații, o mașină a lovit o conductă de gaz.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Vințu de Jos.

Este vorba despre un autoturism care ar fi acroșat o conductă de gaz. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

