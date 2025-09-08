Câmpeni
Accident rutier pe DN74 lângă Bucium. Două mașini implicate. Intervin echipaje de ambulanță și pompieri
Un accident rutier s-a produs pe DN 74, luni seara, la ieșire din Bucium spre Zlatna, înainte de Dealul Mare. Potrivit ISU Alba, sunt implicate două mașini.
La fața locului s-au deplasat două echipaje de ambulanță și pompierii din Câmpeni, cu o autospecială.
Revenim cu amănunte.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.