Câmpeni

Accident rutier pe DN74 lângă Bucium. Două mașini implicate. Intervin echipaje de ambulanță și pompieri

Publicat

acum 51 de minute

Un accident rutier s-a produs pe DN 74, luni seara, la ieșire din Bucium spre Zlatna, înainte de Dealul Mare. Potrivit ISU Alba, sunt implicate două mașini.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de ambulanță și pompierii din Câmpeni, cu o autospecială.

Revenim cu amănunte.

