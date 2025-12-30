Connect with us

Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion. În unele zone va fi vânt de până la 120 km/h

vant viscol munte zapada viscolita salvamont

Publicat

acum O oră

Meteorologii au prelungit avertizările Cod galben de vânt până în noaptea de Revelion. Sunt afectate mai multe județe, iar viteza vântului poate ajunge până la 120 km/h.

Prima avertizare Cod galben, valabilă marți până la ora 20.00, vizează județele Alba, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Brașov, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara,  Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea și Covasna.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

Astfel, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

O altă avertizare Cod galben este valabilă de marți de la ora 20.00 până miercuri la ora 8.00. Conform acesteia, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50-65 km/h, viscolind ninsoarea. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Avertizare meteo pentru 31 decembrie

Miercuri, între orele 8.00 și 20.00, vor fi sub avertizare Cod galben de vânt nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit. Avertizarea este valabilă și pentru sudul județului Alba.

Citește și Vreme neobișnuită în miez de iarnă: val de aer tropical, în ianuarie 2026. Cât cresc temperaturile în Transilvania și în țară

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută. Miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Prognoza pentru începutul lunii ianuarie 2026

Sunt anunțate ninsori în 30 decembrie și 2 ianuarie în centru, ninsori/ploi în 30 decembrie și 3 ianuarie în vest, ninsori în 29-31 decembrie în nord-est. La munte (Apuseni) va ninge cam toată săptămâna de Revelion și Anul Nou. La fel și în nordul țării.

Episodul de ger va ține până în 2-3 ianuarie, cel puțin în zonele de șes. Din a doua zi a noului an, temperaturile cresc treptat, la 5-6 grade. O anomalie este observată din 4 ianuarie când maximele vor depăși 10 grade: se va ajunge la 12 grade în centru și sud, 14 grade în vest și nord-est. În nord vor fi circa 7 grade.

Temperaturile vor rămâne la nivelul de 10 grade și în 5 ianuarie, în centru. Apoi scad la 6 grade, în 6-7 ianuarie. În vest și sud, perioada mai caldă (10 grade) va ține până în 7 ianuarie.

Noi perioade cu ninsori/ploi sunt anunțate pentru 6-7 ianuarie în centru, vest, nord-est. În nord și la munte sunt posibile ninsori și în 9 ianuarie.

O scădere bruscă a temperaturilor este prognozată pentru 8 ianuarie. Maxime de 1-3 grade, minime până la -8 grade. La munte va fi foarte frig: maxime negative, minime până la -12...-14 grade Celsius.

