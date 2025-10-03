Cugir
Accident rutier produs între două autoturisme, la intrarea în Cugir: O persoană ar fi rămas încarcerată
Accident rutier la intrarea în Cugir: Detașamentul de pompieri Sebeș intervine luni dimineața la un accident rutier produs la intrarea în orașul Cugir.
Potrivit ISU Alba, în eveniment sunt implicate două autoturisme. Din primele informații, o persoană ar fi rămas încarcerată, dar este conștientă.
La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Alba.
UPDATE:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.
O femeie a fost extrasă dintr-un autoturism, cu suspiciune de fractură la unul din picioare, au precizat reprezentanții ISU Alba.
Ea a fost transportată la UPU Alba, cu ambulanța.
