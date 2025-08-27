Eveniment
Accident stupid: bărbat lovit de propriul tractor, după ce l-a lăsat fără frâna trasă. Ce au descoperit polițiștii
Un bărbat din satul Pețelca de lângă Teiuș a ajuns marți seara la spital, după ce a fost lovit de un tractor pe care nu l-ar fi asigurat corespunzător. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 26 august 2025, în jurul orei 19:20, un bărbat de 52 de ani, din localitatea Pețelca, județul Alba, în timp ce conducea un tractor, pe strada Principală din localitate, l-ar fi oprit, pe partea carosabilă și nu l-ar fi asigurat corespunzător, motiv pentru care tractorul s-a pus în mișcare și l-ar fi acroșat pe bărbat.
În urma evenimentului, bărbatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Polițiștii au efectuat verificări și au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducere fără permis.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Horatius
miercuri, 27.08.2025 at 14:18
Domnilor polițiști sunt pline satele și comunele de tractoare și tuk-tuk-uri electrice conduse de persoane care nu au habar de regulile de circulație fără a mai vorbi despre permis pentru măcar o categorie de vehivcule. Vireaza la stanga sau dreapta fara a acorda prioritate, se plimbă pe strazi principale desi ar putea să circule pe cele adiacente, mai putn circulate, sau pe câmp, după bunul plac. E drept că e campanie agricola ,dar în curând încep școlile și acestea sunt reale pericole pentru elevii care circula pe drumurile publice unde nu sunt trotuare, precum și pentru ceilalți participanți la trafic. Ar trebui o misiune de control care sa dureze cel putin 1 saptamana și cei prinși să fie avertizați și apoi , daca se repeta, sa le fie intocmit dosar penal. Politia rurala stie acest lucru dar se face că nu exista asemenea situații , dar cand se constată astfel de accidente, cum este si cel de la Petelca, unde circula fara permis de conducere,ar trebui sanctionat si politia pentru neideplineirea atributiilor de preventie.