Accident stupid: bărbat lovit de propriul tractor, după ce l-a lăsat fără frâna trasă. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat din satul Pețelca de lângă Teiuș a ajuns marți seara la spital, după ce a fost lovit de un tractor pe care nu l-ar fi asigurat corespunzător. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 august 2025, în jurul orei 19:20, un bărbat de 52 de ani, din localitatea Pețelca, județul Alba, în timp ce conducea un tractor, pe strada Principală din localitate, l-ar fi oprit, pe partea carosabilă și nu l-ar fi asigurat corespunzător, motiv pentru care tractorul s-a pus în mișcare și l-ar fi acroșat pe bărbat.

În urma evenimentului, bărbatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au efectuat verificări și au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducere fără permis.

