Connect with us

Eveniment

Accident stupid: bărbat lovit de propriul tractor, după ce l-a lăsat fără frâna trasă. Ce au descoperit polițiștii

Publicat

acum O oră

Un bărbat din satul Pețelca de lângă Teiuș a ajuns marți seara la spital, după ce a fost lovit de un tractor pe care nu l-ar fi asigurat corespunzător. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 august 2025, în jurul orei 19:20, un bărbat de 52 de ani, din localitatea Pețelca, județul Alba, în timp ce conducea un tractor, pe strada Principală din localitate, l-ar fi oprit, pe partea carosabilă și nu l-ar fi asigurat corespunzător, motiv pentru care tractorul s-a pus în mișcare și l-ar fi acroșat pe bărbat.

În urma evenimentului, bărbatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au efectuat verificări și au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducere fără permis.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Horatius

    miercuri, 27.08.2025 at 14:18

    Domnilor polițiști sunt pline satele și comunele de tractoare și tuk-tuk-uri electrice conduse de persoane care nu au habar de regulile de circulație fără a mai vorbi despre permis pentru măcar o categorie de vehivcule. Vireaza la stanga sau dreapta fara a acorda prioritate, se plimbă pe strazi principale desi ar putea să circule pe cele adiacente, mai putn circulate, sau pe câmp, după bunul plac. E drept că e campanie agricola ,dar în curând încep școlile și acestea sunt reale pericole pentru elevii care circula pe drumurile publice unde nu sunt trotuare, precum și pentru ceilalți participanți la trafic. Ar trebui o misiune de control care sa dureze cel putin 1 saptamana și cei prinși să fie avertizați și apoi , daca se repeta, sa le fie intocmit dosar penal. Politia rurala stie acest lucru dar se face că nu exista asemenea situații , dar cand se constată astfel de accidente, cum este si cel de la Petelca, unde circula fara permis de conducere,ar trebui sanctionat si politia pentru neideplineirea atributiilor de preventie.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

FOTO: Lucrări de decolmatare și consolidare a malurilor râului Ampoi, la Alba Iulia. Ce vizează intervențiile
Câmpeniacum 31 de minute

Accident pe DN 75 la Gârda de Sus: șofer rănit după ce a intrat cu mașina în copacii de pe marginea drumului
Evenimentacum O oră

Accident stupid: bărbat lovit de propriul tractor, după ce l-a lăsat fără frâna trasă. Ce au descoperit polițiștii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

comunicat proiect
Actualitateacum 7 ore

Comunicat implementare proiect – începere lucrări: „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 750C”
Actualitateacum 7 ore

APIA plătește peste 100 milioane lei fermierilor, pentru motorina utilizată în agricultură. Până când se dau banii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum o zi

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum o zi

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum 22 de ore

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

comunicat proiect
Actualitateacum 3 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum 23 de ore

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Educațieacum 6 ore

Profesorii și angajații din învățământ primesc vouchere de vacanță în 2025. Ordinul de ministru a fost semnat. Condiții
Mai mult din Educatie