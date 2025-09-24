Connect with us

Acțiune a polițiștilor pe raza orașului Teiuș, pentru prevenirea și combaterea delincvenţei juvenile

acum O oră

Acțiune a polițiștilor pe raza orașului Teiuș, pentru prevenirea și combaterea delincvenţei juvenile.

La data de 23 septembrie 2025, polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba și cei ai Serviciului Județean de Transporturi Alba, împreună cu polițiștii din orașul Teiuș și specialiștii Centrului de Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Alba, au desfășurat activități informativ-preventive, pe raza orașului Teiuș.

Scopul a fost prevenirea și combaterea delincvenţei juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacenta unităților de învățământ preuniversitar.

Peste 300 de elevi au luat parte la activitățile derulate în incinta unităților de învățământ, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Discuțiile inițiate de polițiști au vizat consumul de droguri, tutun și alte substanțe interzise, fiind punctate efectele nocive pe care le au acestea.

Polițiștii le-au recomandat să utilizeze aplicațiile instalate pe telefon cu responsabilitate, pentru a preveni infracțiunile informatice.

Rețelele sociale și platformele de comunicare pot fi folosite de către infractori, pentru a aborda minori, tocmai de aceea ei trebuie să conștientizeze riscurile și să nu răspundă solicitărilor care vin din partea unor necunoscuți.

Mai mult, nu trebuie să transmită materiale video, fotografii, date cu caracter personal sau locația unde se află, fără acordul părinților.

În contextul campaniei ,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, polițiștii Serviciului Județean de Transporturi Alba le-au prezentat tinerilor un material video care ilustrează, în mod simbolic, efectele electrocutării și riscurile la care se expun dacă încearcă să se urce pe trenurile sau vagoanele staționate în gări, depouri ori pe cele dezafectate.

Foto: IPJ Alba

