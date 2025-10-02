Connect with us

Acțiune de prevenire a tragediilor în zona gărilor din Alba: „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți. Recomandările Poliției

Publicat

acum 2 ore

Polițiștii din Alba au desfășurat miercuri, 1 octombrie 2025, o acțiune de prevenire a tragediilor, în zona gărilor din Alba Iulia, Vințu de Jos și Șibot, în contextul campaniei naționale „SELFIE-UL PE TREN NU IA LIKE-URI, IA VIEȚI”.

Potrivit IPJ Alba, scopul acțiunii a fost informarea și conștientizarea călătorilor cu privire la riscurile și consecințele la care se expun, în momentul în care urcă pe vagoane pentru a realiza fotografii sau clipuri video.

Polițiștii au interacționat cu persoanele prezente în zona gărilor, le-au prezentat informații referitoare la pericolul curentului electric de înaltă tensiune, care poate electrocuta, chiar dacă nu există contact direct cu acesta și le-au oferit recomandări, pentru o călătorie în siguranță.

La acțiune au participat polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Alba, împreună cu cei ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba.

Recomandări

Polițiștii au următoarele recomandări pentru cetățeni:

  • Nu urcați pe vagoane, poduri sau alte instalații feroviare;
  • ⁠Nu faceți fotografii în apropierea trenurilor sau a liniilor de înaltă tensiune;
  • ⁠Așteptați trenul doar pe peron, la o distanță sigură de marginea acestuia;
  • ⁠Nu încercați să urcați sau să coborâți din mers;
  • ⁠Evitați aglomerația și împingerile pe peron și în tren;
  • Respectați indicațiile personalului feroviar;
  • ⁠Nu vă urcați niciodată pe vagoanele de tren! Firele electrice de deasupra trenurilor sunt sub tenisune (27.000 de volți), iar atingerea acestora sau apropierea la mai puțin de 1,5 metri, poate duce la electrocutare;
  • ⁠Nu aruncați obiecte pe firele electrice;
  • ⁠Nu traversați dacă auziți sau vedeți un tren apropiindu-se;
  • Nu încercați să forțați traversarea înainte ca trenul să ajungă. Trenurile au o distanță mare de frânare și nu pot opri rapid!
