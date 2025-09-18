Connect with us

Eveniment

Adolescent din Galda de Jos, cercetat de polițiști. A intrat în curtea unui consătean și i-a furat o bicicletă

Publicat

acum 3 ore

Un adolescent de 17 ani din Galda de Jos este cercetat de polițiști după ce ar fi intrat în curtea unui consătean și i-ar fi furat o bicicletă.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17 septembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat un tânăr de 17 ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 11 spre 12 septembrie 2025, acesta ar fi pătruns în curtea unui bărbat, în vârstă de 71 de ani, din Galda de Jos, fără consimțământul acestuia, și ar fi sustras o bicicletă, în valoare de 1.000 lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

