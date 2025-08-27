Connect with us

Eveniment

AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor

Publicat

acum 8 secunde

AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor. 

AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor. Sursa foto: Getty Images

Asociația pentru Drepturile Editorilor (AGDE), organism de gestiune colectivă înființat potrivit Legii nr. 8/1996, atrage atenția publicului asupra faptului că editorii de publicații de presă sunt în prezent privați de un drept patrimonial recunoscut expres prin lege.

În urma pronunțării Deciziei nr. 709/06.08.2024 a Curții de Apel București în dosarul nr. 36722/3/2019, AGDE consideră că nu mai există niciun impediment legal pentru aplicarea directă și integrală a prevederilor art. 116 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, care stabilește dreptul editorilor de presă la 25% din remunerația compensatorie pentru copia privată audio și video.

Cu toate acestea, colectorul unic desemnat – Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) – refuză să distribuie aceste sume editorilor, invocând poziții contrare legii și încercând să impună o împărțire arbitrară a remunerației între organismele beneficiare.

O asemenea abordare încalcă legislația în vigoare si creează prejudicii directe editorilor de presă, privați de venituri esențiale pentru susținerea activității lor economice și editoriale.

Refuzul aplicării prevederilor legale pentru o categorie de titulari de drepturi nu doar că reprezintă o încălcare flagrantă a legii, dar constituie și un semnal grav privind modul în care colectorul unic înțelege să își exercite atribuțiile.

Această situație este incompatibilă cu rolul pe care legea i-l confera si expune întreaga industrie la litigii și daune rezultate din neaplicarea sau aplicarea întârziată a legii.

AGDE reamintește că editorii de publicații de presă sunt deja recunoscuți ca beneficiari ai remunerației compensatorii pentru copia privată în alte forme (exemplu: copia privată pe hârtie), unde aplicarea aceleiași legislații s-a făcut fără dispute sau întârzieri.

Singura opoziție provine în cazul copiei private audio și video, unde UPFR și o parte dintre organismele beneficiare contestă dreptul prevăzut expres de legiuitor.

În contextul transformărilor tehnologice și al creșterii consumului de conținut in mediu online, editorii de publicații de presă joacă un rol esențial în furnizarea de conținut protejat prin drepturi de autor.

Lipsa accesului la remunerațiile legale pune sub presiune sustenabilitatea economică a redacțiilor și capacitatea acestora de a-și continua activitatea în interesul public.

AGDE formulează două solicitări ferme:

  • aplicarea imediată a legii, prin repartizarea procentului legal de 25% din remunerația pentru copia privată audio și video către editorii de presă, cu recalcularea și plata sumelor restante;
  • revizuirea calității de colector unic a UPFR, în condițiile în care acesta refuză să respecte cadrul legal.

Editorii de publicații de presă nu pot fi tratați ca beneficiari de rang secundar. Drepturile lor sunt recunoscute prin lege și trebuie respectate întocmai.

AGDE va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea intereselor legitime ale editorilor și pentru a obține despăgubiri pentru întârzierile deja produse.

AGDE solicită organismelor de gestiune colectivă invitate la întâlnirea convocată de UPFR pe data de 28 august 2025 să includă pe agenda discuțiilor respectarea strictă a prevederilor legale și să pună capăt practicilor care prejudiciază editorii de publicații de presă.

Drepturile editorilor publicațiilor de presă vor contribui la crearea unui peisaj media sustenabil și pluralist, în care întreaga industrie va beneficia de mecanismele economice necesare pentru a susţine obiectivul său central, acela de a informa cetățenii și de a contribui la o democrație sănătoasă.

Asociația pentru Drepturile Editorilor este organismul de gestiune colectivă care reprezintă drepturile patrimoniale ale editorilor de publicații de presă din România, înființat conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Constituit în anul 2023 prin asocierea urmatorilor editori de presă: Ringier Romania S.R.L.; Antena TV Group S.A.; PRO TV S.R.L.; Antena 3 S.A.; Campus Media (editorul Digi24), Media Bit Software S.R.L. (editorul Hotnews); Adevarul Holding S.R.L.; Dogan Media International S.A.; eAd.ro Interactive S.R.L.; Ringier Sportal S.R.L.; Bihor Media S.R.L.; Fanatik Online S.R.L.; Desprecopii.com Shop S.R.L.; Inform Media Press S.R.L.; Comparty S.R.L.; Independent SRL., Zi de Zi Mures, ODS SRL, în prezent A.G.D.E. colectează și repartizează remunerații pentru toți editorii de publicații de presă din țară.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 secunde

AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor
Evenimentacum 26 de minute

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României. Unde poate fi urmărit LIVE, meciul
Actualitateacum 51 de minute

O femeie dată dispărută în Hațeg a fost găsită în gara CFR din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

OFICIAL: Trei praguri pentru majorarea capitalului social la un SRL. Ar fi afectate peste o jumătate de milion de firme
comunicat proiect
Actualitateacum 10 ore

Comunicat implementare proiect – începere lucrări: „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 750C”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum o zi

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum o zi

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 26 de minute

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României. Unde poate fi urmărit LIVE, meciul
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 22 de ore

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum o zi

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 8 secunde

AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor
Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

comunicat proiect
Actualitateacum 6 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum o zi

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Educațieacum 9 ore

Profesorii și angajații din învățământ primesc vouchere de vacanță în 2025. Ordinul de ministru a fost semnat. Condiții
Mai mult din Educatie