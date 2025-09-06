Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”

Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică planurile de investiții pentru ”oraș verde”, ce cuprind propuneri de modernizare a municipiului în mai multe sectoare. Accentul este pe proiecte de reducere a poluării și inovație.

Pentru atragerea turiștilor la Alba Iulia se propun Agro Hub în Cetatea Alba Carolina, rute tematice și pachete de oferte, aplicație City Travel și centre de închiriere biciclete.

Pentru sectorul Industrie, se mai propun certificări ecologice pentru întreprinderi, cu facilități fiscale pentru a investi în tehnologii verzi.

Va mai fi înființată o platformă publică online cu informații despre calitatea aerului.

Planul de acțiuni pentru un Oraș Verde: 23 de acțiuni estimate la peste 220 de milioane de euro

Planul de acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV) este o inițiativă ce include 23 de acțiuni cu investiții estimate la aproximativ 228,8 milioane euro. Unele sunt în implementare, altele sunt la nivel de propuneri.

Este vorba despre un document strategic de planificare pentru perioada 2026-2040, a inițiativelor în cadrul Programului ”Orașe Verzi” al BERD.

Propunerile concrete urmează să fie implementate în primii cinci ani (2026-2030), iar altele sunt pe termen lung, până în 2040.

PAOV a fost elaborat de Primăria Alba Iulia, împreună cu reprezentanții firmelor de consultanță RWA Group și Arcadis, sub îndrumarea atentă a echipei BERD Londra și București.

Acțiunile vizează sectoarele Industrie, Utilizarea terenurilor, Apă, Transport, Deșeuri, Energie și Clădiri. Cea mai mare parte a bugetului va fi direcționată către Transport, Energie și Clădiri și Apă.

Prin aceste inițiative se dorește transformarea orașului într-unul inteligent, care valorifică și protejează patrimoniul său istoric și cultural, integrând totodată soluții inovatoare.

În acest material, prezentăm planurile primăriei privind creșterea turismului și dezvoltarea industriei ecologice.

Alba Iulia, oraș verde. Propuneri în sectorul Industrie

Propunerile sunt grupate în trei acțiuni, ce vizează creșterea numărului de turiști și a perioadei în care aceștia vizitează orașul și creare de noi zone industriale ecologice.

Bugetul total estimat pentru creșterea numărului de turiști este de 11.500.000 euro.

Pentru atragerea turiștilor, se propune înființarea unui Agro-Hub pentru a promova produsele și bunurile locale, stabilirea de rute tematice, pachete turistice pe mai multe zile și instrumente digitale moderne pentru acces ușor la informații în locații-cheie precum gări și autogări.

Agro Hub – piață de produse sezoniere și tradiționale într-o clădire istorică din Cetate

Agro-Hub-ul va un spațiu de întâlnire a producătorilor agricoli, ce va fi amplasat într-o clădire istorică din cadrul Cetății Alba Carolina.

Clădirea va include spațiu dedicat pentru piața locală, zone de gătit și servire, precum și spații convertibile pentru luat masa, evenimente, târguri etc.

Clădirea istorică renovată din interiorul fortăreței va servi drept piață de produse sezoniere și tradiționale, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Va fi centru alimentar, loc de agrement și scenă periodică pentru festivaluri culinare tematice. În plus, școlile și companiile ar putea închiria spații de bucătărie pentru cursuri de gătit și evenimente de tip team building cu tematici culinare, se arată în document.

Se va organiza concurs de soluții internațional pentru clădirea istorică din cetate aleasă pentru a fi transformată într-un Agro-Hub și o sală alimentară. Se va colabora cu producătorii și restaurantele locale pentru închirierea spațiului în cadrul Agro-Hub-ului.

Agro-Hub-ul ar urma să fie înființat la 3 ani după adoptarea PAOV. Bugetul estimat este de 10 milioane de euro (investiții de capital) cu costuri de operare de 100.000 euro pe an.

Rute tematice pentru turiști

Se propune înființarea a trei noi rute turistice cu extindere în afara Cetății istorice. Rutele tematice pot include clădiri istorice, zone de observare a vieții sălbatice, parcuri și alte elemente de interes local, trasee accesibile pietonal sau cu bicicleta.

Rute propuse:

traseul pietonal de pe malul râului Ampoi, pentru observarea naturii și a măsurilor naturale de reziliență climatică

traseul de la Cetate la Dealul Mamut (drumeție/ciclism)

traseu istoric de plimbare/ciclism (gară→ cetate), cu repere cheie, experiențe istorice imersive, experiențe cu realitate augmentată, zone umbrite și zone cu panouri narative

Buget estimat: 1.000.000 euro (investiții de capital), 30.000 euro costuri de operare.

Pachete turistice

Vor fi concepute pachete turistice pe mai multe zile, pentru diferite tipuri de vizitatori, inclusiv familii, căutători de aventură, iubitori de natură și entuziaști ai culturii. Acestea vor fi stabilite în parteneriat cu hoteluri, restaurante și furnizori de transport locali. Toate pachetele trebuie să poată fi rezervate prin intermediul aplicației City Travel.

Pachete turistice propuse:

De la cetate la pădure – aventură pe trasee ecologice. Explorarea traseelor ecologice care leagă Cetatea Alba Carolina de Dealul Mamut și Munții Trascău. Drumeții pitorești, observare de păsări și trasee de ciclism, în timp ce experimentați viața lentă și meșteșugurile locale în satele din apropiere.

Vin, istorie și natură – experiența Domeniul Ciumbrud. Din centrul istoric al orașului Alba Iulia, aflând despre legăturile seculare cu viticultura, spre Ighiu și Șard, renumite pentru tradițiile lor seculare de vinificație, înainte de a încheia în Ciumbrud, pentru un tur al podgoriilor, degustări de vinuri și combinații culinare.

Legende și peisaje – experiență istorică. Descoperiți legende antice și mistere istorice cu o călătorie în Munții Trascău, cu cazare peste noapte, degustând vinuri locale și mâncare tradițională; după o drumeție în natură sau un traseu de biciclete, reveniți la Alba Iulia pentru un tur nocturn iluminat de torțe al Cetății Alba Carolina, încheindu-se cu o cină de tradițională în interiorul zidurilor cetății.

Buget estimat: 100.000 euro (investiții de capital), 5.000 euro costuri de operare pe an

Alte propuneri: centre de închiriere biciclete, aplicația City Travel, panouri de informare

Planul de acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV) mai include:

Centre de închiriere biciclete: amplasate în puncte de acces cheie – gara, cetatea, traseul riveran Ampoi și traseul dealul Mamut, pentru a încuraja opțiunile de transport ecologic, cu emisii reduse; vor putea fi închiriate prin aplicația City Travel. Buget: 150.00 euro (3 centre x 50.000 euro/centru), 10.000 de euro costuri de operare pe an

Aplicația City Travel: platformă unică, interactivă, care integrează serviciile turistice și de mobilitate. Buget estimat: 150.000 euro/ 20.000 euro costuri de operare pe an. Aplicația va include:

actualizări în timp real: programe de TP, centre de închiriere de biciclete, informații despre parcare Alba Iulia

instrumente de navigare: rute de mers pe jos/cu bicicleta și puncte de interes

informații turistice complete: repere, muzee, situri culturale, restaurante, evenimente

Panouri digitale de informare: date cu privire la atracții, evenimente și transport, hărți interactive și conținut multilingv; vor promova și întreprinderile locale; vor implica turiștii prin coduri QR și povestiri digitale. Buget estimat: 100.000 euro (10 panouri x 10.000 euro/panou).

Alba Iulia, oraș verde. Alte propuneri în sectorul Industrie

Alte propunere în sectorul industrie sunt de: stimulare a tehnologiilor ecologice și și a practicilor industrial sustenabile, respectiv zone industriale verzi.

Întreprinderi certificate ecologic

Se propune ca minimum 10 întreprinderi să fie certificate ca fiind ecologice în primii doi ani și până la cel puțin 50 de certificări de întreprinderi ecologice emise până în anul 5.

Ca proiect-pilot, întreprinderile vor fi evaluate pe baza amprentei lor de mediu, luând în considerare factori-cheie precum eficiența energetică și a resurselor, practicile de gestionare a deșeurilor, conservarea apei, practicile de achiziții ecologice aplicate și inițiativele de reducere a emisiilor de carbon.

Întreprinderile se pot califica în funcție de diferite niveluri, precum Certificare de Bază, Avansată și de Excelență. Acestea ar putea primi reduceri sau scutiri fiscale, granturi și subvenții pentru a investi în tehnologii ecologice și oportunități de networking. Întreprinderile certificate vor fi promovate pe o platformă dedicată, dar și pe aplicația de turism a orașului Alba Iulia.

Alte măsuri

Sprijin acordat întreprinderilor pentru reducerea consumului de energie cu 20 % în termen de 5 ani, în comparație cu anul aprobării PAOV

Sprijin acordat reprezentanților locali ai întreprinderilor ecologice certificate pentru a participa la cel puțin un atelier internațional în fiecare an pe teme de sustenabilitate și tranziție către tehnologiile ecologice

Participarea personalul relevant din cadrul Primăriei la cel puțin un curs de formare în domeniul achizițiilor ecologice

Instalarea a cel puțin 10 stații de monitorizare a calității aerului pe parcursul perioadei de implementare de 5 ani

Buget estimat pentru Program de certificare a întreprinderilor sustenabile din Alba Iulia: 100.000 de euro

Buget estimat pentru politica de achiziții publice ecologice: 100.000 de euro

Se propune înființarea unei platforme publice online cu informații despre calitatea aerului. Va afișa date în timp real din diferite locații, permițând locuitorilor, întreprinderilor și autorităților să urmărească condițiile deâ calitate a aerului și să ia măsuri proactive pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului. Buget estimat: 300.000 de euro.

Platformă industrială ecologică

Se propune înființarea unei platforme industrial ecologice, în partea de nord-est a orașului Alba Iulia. Se va axa pe o analiză a opțiunilor privind următoarele sectoare:

reciclarea deșeurilor din construcții – reutilizarea betonului și cărămizilor vechi, recuperarea resturilor de lemn pentru reutilizare în construcții, ca și combustibil din biomasă sau pentru alte utilizări, recuperarea oțelului și aluminiului din clădirile demolate

reciclarea deșeurilor din plastic – ca material de construcție, filament 3D

reciclarea deșeurilor alimentare – compostare pentru agricultură, biogaz sau programe de reducere a deșeurilor alimentare (parteneriate cu supermarketuri și restaurante)

reciclarea textilelor – reciclarea țesăturilor, sortarea și reutilizarea hainelor

sprijin pentru economia circulară – reparații și recondiționări; ambalaje reutilizabile pentru întreprinderile locale; inventarierea resurselor reutilizabile; sprijin pentru inovarea circulară;

alternative de producție nepoluante pentru bunuri generale.

Se va înființa un incubator de afaceri care să sprijine noile investiții în industria ecologică,

reciclare, recuperarea materialelor și upcycling.

Buget estimat pentru înființarea unei zone industriale verzi: 3 milioane euro

Buget estimat pentru incubator de afaceri și program de sprijin a afacerilor: 1 milion de euro.

Sunt doar o parte din acțiunile propuse de Primăria Alba Iulia pentru ”oraș verde”. Vom reveni cu detalii despre alte investiții, în materiale ulterioare.

