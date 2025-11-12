Connect with us

Guvernul ia în calcul preluarea activelor Lukoil din România. Executivul nu va cere amânarea sancțiunilor impuse de SUA

Publicat

acum 2 ore

Guvernul ia în calcul preluarea activelor Lukoil din România. Este vorba despre rafinăria Petrotel de la Ploiești și rețeaua de peste stații de carburanți. Președintele Nicușor Dan a precizat miercuri, într-o conferință de presă, că rafinăria de la Ploiești este activul cel mai important pe plan local. Acesta a completat că la Guvern există un grup de lucru care analizează preluarea acesteia pe o perioadă limitată.

Ministrul Energiei a precizat, cu o zi în urmă, că Guvernul nu va cere prelungirea termenului la care vor intra în vigoare sancțiunile impuse de SUA, respectiv data de 21 noiembrie.

„Importantă este rafinăria. În acest moment ea este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. După cum se vede, faptul că ea este închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință, citat de Mediafax.

„Pe de-o parte, nu există riscul ca ea să fie preluată de cineva, o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează vânzările de companii care au interes strategic. Bineînțeles că există un interes ca ea să fie preluată, însă nimic nu ne obligă să ne grăbim cu procesul ăsta. Există și varianta, care are nevoie de cadru normativ special, ca pe o perioadă limitată să fie preluată de statul român”, a afirmat președintele.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat cu o zi în urmă că ministerul pregătește legislația „care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibil”.

Bogdan Ivan a subliniat că România trebuie „să preia controlul asupra companiei, pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă a celor 5.000 de angajați pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”.

Ministrul Energiei a mai adăugat că nu va cere prelungirea termenului la care vor intra în vigoare sancțiunile impuse de SUA, respectiv data de 21 noiembrie.

Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii asupra Lukoil și filialelor sale urmăresc blocarea veniturilor care alimentează economia de război a Rusiei.

Deși în România nu se folosește țiței rusesc, activitățile ar putea fi afectate, întrucât sancțiunile americane se aplică tuturor entităților controlate în proporție de cel puțin 50% de companiile vizate. În aceste condiții, autoritățile române trebuie să decidă dacă permit vânzarea activelor, intervin direct sau continuă activitatea, asumându-și riscurile generate de sancțiuni.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    miercuri, 12.11.2025 at 15:50

    Guvernul multe a luat în calcul și le-a dat cu radical. Și radical numai Nicușor știe să extragă. Până atunci așteptați mult și bine. Nu veți face nimic, că vă oprește PSD-ul.

    Răspunde

