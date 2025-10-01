Connect with us

Ajutoarele pentru energie vor fi păstrate și în această iarnă. Anunțul ministrului Energiei despre prețul facturilor

Schemele de ajutor pentru energie vor fi păstrate și în sezonul rece din acest an, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a declarat marți, la Digi24, că schemele de ajutor pentru energie, care au fost aplicate în anii trecuți, vor rămâne în vigoare și în acest an, scrie Mediafax.

De asemenea, ministrul a mai spus că nu vor fi creșteri la facturile de gaz, întrucât prețul este plafonat până la 31 martie 2026.

„Schemele iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz şi aşa mai departe, nu se va schimba nimic la acest capitol.

Pentru acei oameni care beneficiază de aceste scheme, cât şi pentru toţi românii, nu vor fi creşteri ale facturii de gaz.

Preţul este plafonat până în 31 martie 2026, ceea ce înseamnă că vom trece această iarnă fără un impact semnificativ asupra facturii la gaze naturale”, a declarat Bogdan Ivan la Digi24.

Preț redus la energie pentru consumatorii vulnerabili

De asemenea, ministrul Bogdan Ivan a mai anunțat că lucrează la o schemă care să prevadă un preț redus la energie pentru consumatorii vulnerabili.

„Cineva care câștigă 2000 de euro și avea înainte o factură de 200 de lei și acum e 300 de lei, nu consider că e un capăt de țară să aibă un cost suplimentar de 100 de lei.

Dar cineva care câștigă 2000 de lei și avea o factură de 60 de lei și acum plătește 150-160 de lei, da, e mult”, a mai spus ministrul Energiei.

