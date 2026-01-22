Connect with us

Educație

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică

Publicat

acum O oră

Elev caporal Albert Barbu, din clasa a XI-a a Colegiului Național Militar "Mihai Viteazul"  Alba Iulia, a reușit șă se claseze pe Locul III la concursul HackTheArt.

Potrivit reprezentanților instituției, Albert a reușit să transforme pasiunea pentru informatică și robotică în performanță, reușind să se claseze pe Locul III la concursul de informatică organizat de Hacker Club Slobozia, cu sprijinul Liceului de Arte „Ionel Perlea”.

Competiția a fost o provocare pentru tinerii pasionați de hacking, networking sau programare,  oferindu-le ocazia să își testeze cunoștințele teoretice și practice.

A participat la secțiunea securitate cibernetică

Albert a participat la secțiunea securitate cibernetică, un domeniu care îl pasionează și despre care spune că este în continuă schimbare, provocându-l la învățare continuă și dedicare.

"Securitatea cibernetică este o pasiune mai nouă pentru mine, iar prin pregătire și participarea la diferite competiții de profil am reușit să îmi dezvolt abilitățile în acest domeniu de perspectivă”, a spus elevul caporal Albert Barbu.

El face parte din echipele de robotică și securitate cibernetică ale colegiului militar, fiind pregătit de profesorii de informatică Roxana David și Lucian Ilea.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 4 minute

SPAP Sebeș: 500 de tone de material antiderapant folosit pentru activități de deszăpezire în ianuarie 2026
Evenimentacum 46 de minute

Ciolacu, atac la Bolojan: ”Un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec. Tot ce ai făcut este grosolan”
Educațieacum O oră

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 5 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Proiectul EU Inc: Antreprenorii își vor putea deschide firmă în orice stat UE, în 48 de ore, integral online
Economieacum 19 ore

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 18 ore

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 23 de ore

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Evenimentacum 14 ore

De ce amânăm lucrurile pe mai târziu? Ce este procrastinarea și de ce nu trebuie să fie confundată cu lenea
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Actualitateacum o zi

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum 22 de ore

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie