Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică

Elev caporal Albert Barbu, din clasa a XI-a a Colegiului Național Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, a reușit șă se claseze pe Locul III la concursul HackTheArt.

Potrivit reprezentanților instituției, Albert a reușit să transforme pasiunea pentru informatică și robotică în performanță, reușind să se claseze pe Locul III la concursul de informatică organizat de Hacker Club Slobozia, cu sprijinul Liceului de Arte „Ionel Perlea”.

Competiția a fost o provocare pentru tinerii pasionați de hacking, networking sau programare, oferindu-le ocazia să își testeze cunoștințele teoretice și practice.

A participat la secțiunea securitate cibernetică

Albert a participat la secțiunea securitate cibernetică, un domeniu care îl pasionează și despre care spune că este în continuă schimbare, provocându-l la învățare continuă și dedicare.

"Securitatea cibernetică este o pasiune mai nouă pentru mine, iar prin pregătire și participarea la diferite competiții de profil am reușit să îmi dezvolt abilitățile în acest domeniu de perspectivă”, a spus elevul caporal Albert Barbu.

El face parte din echipele de robotică și securitate cibernetică ale colegiului militar, fiind pregătit de profesorii de informatică Roxana David și Lucian Ilea.

