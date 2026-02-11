VIDEO: Petreceri memorabile la Arena Play din Alba Mall. Adrenalină și distracție cu VR, simulatoare de zbor și curse auto (P)

Arena Play Club Alba Iulia, din Alba Mall, este cel mai nou spațiu dedicat copiilor și tinerilor care vor să își sărbătorească ziua de naștere în lumea tehnologiei, sau vor să descopere ce înseamnă realitatea virtuală.

Spațiul oferă o experiență unică în Alba Iulia: o arenă de gaming în realitate virtuală, unde, alături de prieteni, te transformi într-o hologramă și vă întreceți într-o competiție spectaculoasă.

Arena virtuală de player versus player ( jucători versus jucători)

Cu ochelarii de realitate virtuală și joystick-urile montate pe mâini, intri direct în joc și devii propria ta hologramă, care se mișcă exact ca tine. Este o experiență ce îmbină mișcarea cu tehnologia, într-o competiție unde spiritul de echipă și comunicarea fac diferența.

Această facilitate este perfectă pentru cei care vor să își sărbătorească o zi de naștere într-un mod cu totul inedit. Însă, Arena Play Club Alba Iulia oferă mai mult de atât.

Pe lângă arena de gaming, sala de jocuri pune la dispoziția utilizatorilor multiple stații de gaming.

Simulator de zbor

Sala este dotată cu simulatoare de zbor echipate cu toate dotările pe care le are un pilot de avion: de la scaun de pilot, la o manșă de zbor, și toate utilitățile de control.

Cel care intră în simulatorul de zbor poate opta pentru avioane de linie sau chiar avioane militare.

Simulatoare de mașini de curse

De asemenea, la Arena Play Club Alba Iulia există două simulatoare de curse de mașini dotate cu volane, pedale de acelerație și frână, alături de manșe de schimbare a vitezei și frână de mână pentru cei care vor să experimenteze senzația unui drift.

VR static

Mai mult de atât, există și stații de VR static (realitate virtuală), unde cu ajutorul căștii de VR și a joystickurilor intri în universul virtual, unde te poți juca diverse jocuri sau chiar poți explora spații geografice și chiar alte planete.

Console de PlayStation

Cei care doresc să joace jocurile clasice de PlayStation o pot face la una dintre consolele disponibile.

Spațiul perfect pentru zile de naștere sau alte aniversări

Pentru a organiza o zi de naștere este nevoie de minim zece persoane participante, iar în sală se pot juca 16 persoane simultan la toate echipamentele din Arena Play Alba Iulia.

Cât costă și cât durează organizarea unui eveniment

Costul este de 100 de lei de persoană.

Pachetele de evenimente au o durată de două ore și 30 de minute și oferă acces exclusiv la toate echipamentele. Reprezentanții sălii precizează că timpul este împărțit astfel: 30 de minute pentru servirea pizzei (dacă este cazul), 90 de minute pentru joc și 30 de minute pentru părăsirea sălii și servirea tortului (dacă este cazul).

De asemenea, cei care participă primesc o invitație digitală pentru fiecare invitat și un suc neacidulat din gama Coca Cola. Participanții primesc și un discount la produsele Fast Food și Pizza din Food Court Alba Mall.

Program

Spațiul funcționează de între zilele de marți și duminică. Atunci se desfasoară sesiuni a câte 30 de minute, din care: 20 minute de activitate, iar zece minute pentru igienizare igienizare. Luni, spațiul este închis.

Tarife pentru persoanele care nu participă la un eveniment organizat

Pentru cei care vor să se joace la Arena Play Club Alba Iulia, tarifele sunt de 30 de lei pentru 30 de minute, cu access la toate echipamentele statice, sau 30 de lei - 15 minute pentru arena dinamică de player versus player.

Rezervări

Pentru evenimente se pot face rezervări la numărul de telefon: 076 849 1858 sau la adresa de email: contact@arenaplay.ro.

Se pot face rezervări și pe pagina de internet: www.arenaplay.ro, la secțiunea Rezervări. (P)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News