Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni

Promisiunile electorale nerealiste sau chiar minciunile din campanii ar putea fi sancționate prin lege. Un proiect depus în Parlament propune ca primarii și președinții de consilii județene care nu își respectă angajamentele din campanie să fie amendați și chiar să piardă dreptul de a mai candida.

Registru Național al Promisiunilor Electorale doar pentru aleși locali

Inițiativa aparține unui deputat (POT), și prevede înființarea unui Registru Național al Promisiunilor Electorale, gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Legea propusă de parlamentarul partidului care l-a susținut pe Georgescu nu prevede însă sancțiuni și pentru candidații la prezidențiale și la parlament care mint sau fac promisiuni aberante.

În acest registru vor fi trecute toate promisiunile făcute de candidații aleși în funcțiile de primar și președinte al consiliului județean. Fiecare ales va fi obligat, în termen de 30 de zile de la preluarea mandatului, să depună un formular de angajament electoral, care să conțină principalele promisiuni din campanie.

Ulterior, anual, acesta va trebui să prezinte un raport privind stadiul îndeplinirii promisiunilor, care va fi publicat de AEP.

Amenzi și interdicții de candidatură pentru declarații false

Cei care nu respectă obligațiile de raportare sau depun declarații false ori incomplete riscă amenzi între 10.000 și 50.000 de lei.

Mai mult, AEP ar putea sesiza Agenția Națională de Integritate (ANI) sau instanțele de judecată, dacă se constată că un ales local nu și-a respectat promisiunile. În cazul în care se dovedește că acesta a mințit în campanie, ar putea pierde dreptul de a mai candida la viitoarele alegeri.

Potrivit ProTV, Deputatul Sergiu Matei spune că proiectul este menit să aducă mai multă responsabilitate în administrația locală:

„Odată la patru ani de zile vine câte un primar și spune: o să fac canalizarea, voi asfalta drumuri. Ajuns în funcție, uită ce a promis. Nu mai putem să acceptăm așa ceva. Dacă nu-și fac promisiunile, să plece, să lase pe altcineva care poate”, a declarat parlamentarul.

Candidații mincinoși pentru Parlament și Președinție excluși de la sancțiuni

Deși inițiativa vorbește despre „răspunderea candidaților pentru promisiunile electorale neonorate”, proiectul nu se aplică parlamentarilor.

Astfel, un deputat sau senator care face promisiuni nerealiste în campanie nu ar fi sancționat.

Exemplul cel mai evident este al liderului AUR, George Simion, care a promis în campania electorală că le va oferi românilor case la 35.000 de euro, dacă partidul său va ajunge la guvernare. Promisiunea, considerată de mulți imposibil de aplicat, nu ar fi sancționată dacă legea ar fi adoptată în forma actuală.

Această excludere a parlamentarilor din sfera de aplicare a legii a fost criticată de mai mulți comentatori, care susțin că proiectul „lovește doar în administrațiile locale”, fără să atingă clasa politică de la vârf.

Proiectul de lege, înregistrat la Senat sub numărul L255/2025, urmează să fie analizat în comisiile de specialitate. Inițiativa a stârnit deja reacții mixte, unii o consideră o măsură necesară pentru creșterea transparenței și responsabilității, alții o califică drept „populistă” și greu de aplicat în practică.

