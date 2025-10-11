Connect with us

Eveniment

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni

Publicat

acum 5 secunde

Promisiunile electorale nerealiste sau chiar minciunile din campanii ar putea fi sancționate prin lege. Un proiect depus în Parlament propune ca primarii și președinții de consilii județene care nu își respectă angajamentele din campanie să fie amendați și chiar să piardă dreptul de a mai candida.

Registru Național al Promisiunilor Electorale doar pentru aleși locali

Inițiativa aparține unui deputat (POT), și prevede înființarea unui Registru Național al Promisiunilor Electorale, gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Legea propusă de parlamentarul partidului care l-a susținut pe Georgescu nu prevede însă sancțiuni și pentru candidații la prezidențiale și la parlament care mint sau fac promisiuni aberante.

În acest registru vor fi trecute toate promisiunile făcute de candidații aleși în funcțiile de primar și președinte al consiliului județean. Fiecare ales va fi obligat, în termen de 30 de zile de la preluarea mandatului, să depună un formular de angajament electoral, care să conțină principalele promisiuni din campanie.

Ulterior, anual, acesta va trebui să prezinte un raport privind stadiul îndeplinirii promisiunilor, care va fi publicat de AEP.

Amenzi și interdicții de candidatură pentru declarații false

Cei care nu respectă obligațiile de raportare sau depun declarații false ori incomplete riscă amenzi între 10.000 și 50.000 de lei.

Mai mult, AEP ar putea sesiza Agenția Națională de Integritate (ANI) sau instanțele de judecată, dacă se constată că un ales local nu și-a respectat promisiunile. În cazul în care se dovedește că acesta a mințit în campanie, ar putea pierde dreptul de a mai candida la viitoarele alegeri.

Potrivit ProTV, Deputatul Sergiu Matei spune că proiectul este menit să aducă mai multă responsabilitate în administrația locală:

„Odată la patru ani de zile vine câte un primar și spune: o să fac canalizarea, voi asfalta drumuri. Ajuns în funcție, uită ce a promis. Nu mai putem să acceptăm așa ceva. Dacă nu-și fac promisiunile, să plece, să lase pe altcineva care poate”, a declarat parlamentarul.

Candidații mincinoși pentru Parlament și Președinție excluși de la sancțiuni

Deși inițiativa vorbește despre „răspunderea candidaților pentru promisiunile electorale neonorate”, proiectul nu se aplică parlamentarilor.

Astfel, un deputat sau senator care face promisiuni nerealiste în campanie nu ar fi sancționat.

Exemplul cel mai evident este al liderului AUR, George Simion, care a promis în campania electorală că le va oferi românilor case la 35.000 de euro, dacă partidul său va ajunge la guvernare. Promisiunea, considerată de mulți imposibil de aplicat, nu ar fi sancționată dacă legea ar fi adoptată în forma actuală.

Această excludere a parlamentarilor din sfera de aplicare a legii a fost criticată de mai mulți comentatori, care susțin că proiectul „lovește doar în administrațiile locale”, fără să atingă clasa politică de la vârf.

Proiectul de lege, înregistrat la Senat sub numărul L255/2025, urmează să fie analizat în comisiile de specialitate. Inițiativa a stârnit deja reacții mixte, unii o consideră o măsură necesară pentru creșterea transparenței și responsabilității, alții o califică drept „populistă” și greu de aplicat în practică.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Evenimentacum 60 de minute

Cum s-a răzbunat un deținut al Penitenciarului Aiud, supărat că nu are televizor în celulă. Cinci ani mai târziu a fost pedepsit
Evenimentacum 2 ore

Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 2 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 secunde

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Evenimentacum 5 ore

Șeful PSD despre reducerea numărului de parlamentari: ”E o amestecătură din asta, din care nu înțelege absolut nimeni nimic”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum 2 zile

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
horoscop de weekend
Evenimentacum 22 de ore

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 2 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani
Evenimentacum 6 ore

Scrisoare de apreciere pentru medicii spitalului din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș. O mamică le mulțumește
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 2 zile

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie