Alkagesta aduce expertiză globală în tranziția României către energia verde (P)

București, România. România continuă să-și consolideze rolul în tranziția energetică a Europei cu ajutorul Alkagesta, o societate comercială cu sediul în Malta, care operează în peste 40 de țări. Menținând o prezență de lungă durată în România, compania și-a extins recent operațiunile pentru a include comerțul sustenabil cu biodiesel.

Compania a finalizat deja mai multe vânzări pilot de biodiesel EN 14214 (FAME 01) în deplină conformitate cu standardele UE și cerințele pieței românești. Această mișcare subliniază atât strategia globală de creștere a companiei Alkagesta în domeniul biocombustibililor, cât și potențialul României ca actor cheie în lanțul de aprovizionare al Europei cu energie regenerabilă.

Alkagesta este înregistrată în sistemul de Certificare Internațională a Sustenabilității și a Emisiilor de Carbon (ISCC), operațiunile sale din domeniul biocombustibililor îndeplinind criterii stricte de transparență, trasabilitate și sustenabilitate. Toate activitățile comerciale respectă Directiva UE privind energia regenerabilă (RED III), un cadru legislativ crucial care susține ambițiile climatice ale blocului european.

„România are poziția și resursele necesare pentru a deveni un centru regional de energie verde. Prin intrarea pe această piață, ne propunem nu numai să furnizăm un combustibil mai curat, ci și să consolidăm rolul României în tranziția energetică a Europei”, a declarat Orkhan Rustamov, CEO al Alkagesta.

De la înființarea sa în 2018, Alkagesta a stabilit parteneriate cu 28 de bănci internaționale, s-a extins în 42 de țări și a facilitat anual fluxuri comerciale de peste 7 milioane de tone metrice de mărfuri. De asemenea, compania operează o rețea logistică extinsă, cu acces la o capacitate de stocare de peste 700.000 de metri cubi în Europa și Asia. De-a lungul anilor, Alkagesta și-a construit o reputație solidă datorită procedurilor riguroase de conformitate, gestionării disciplinate a riscurilor și cadrului robust de guvernanță, câștigând încrederea instituțiilor financiare, a autorităților de reglementare și a partenerilor strategici din întreaga lume.

Informații despre companie

