Alocația de hrană crește la 32 de lei pe zi. Vor beneficia copiii, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și alte categorii

Publicat

acum 4 secunde

Alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici va crește de la 22 la 32 de lei pe zi, începând din 2026, după ce Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre în acest sens.

Propunerea de actualizare a standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și a alocației zilnice de hrană a venit din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în contextul creșterii costurilor de trai, transmite Agerpres.

„Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice”, a transmis Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Ministrul Florin Manole a declarat că actualizarea alocației de hrană și a standardelor de cost pentru serviciile sociale reprezintă un „gest de responsabilitate” față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului.

„Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin.

O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri.

De aceea, din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%. Tot de aceea am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”, a declarat ministrul, citat în comunicat.

Potrivit Ministerului Muncii, pentru serviciile sociale destinate copiilor, Guvernul a aprobat o creștere medie de 44% a standardului de cost față de nivelurile aflate în vigoare.

De această majorare vor beneficia atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele protejate în centrele maternale.

În cazul serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, standardele de cost actualizate presupun o creștere de aproximativ 39% față de cele anterioare, măsura aplicându-se atât serviciilor rezidențiale, cât și celor de zi și locuințelor protejate.

Pentru persoanele vârstnice, noile standarde de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență, includ explicit cheltuielile cu asistenții sociali și sunt concepute pentru a încuraja dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și a centrelor de zi, a mai precizat Ministerul Muncii.

Totodată, o creștere de peste 45% se înregistrează și în cazul standardelor de cost pentru serviciile destinate victimelor violenței domestice.

Alocația de hrană crește la 32 de lei pe zi. Vor beneficia copiii, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și alte categorii
