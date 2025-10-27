Eveniment
Amenzi de peste 36.000 de lei după control la un bar din Ocna Mureș. Ce au descoperit polițiștii și inspectorii ISU
Amenzi de peste 36.000 de lei după control la un bar din Ocna Mureș. Acțiunea de verificare a fost derulată de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, cu sprijinul inspectorilor de la ISU Alba.
Potrivit ISU Alba, în noaptea de 24/25 octombrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba au efectuat un control, pe raza orașului Ocna Mureș, la sediul unei societăți comerciale care are drept obiect de activitate baruri și alte activități de servire a băuturilor.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat și aplicat un număr de patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 34.000 lei.
A fost constatată încălcarea prevederilor art. 10 lit.d) și f) din OUG 28/1999, art.190 lit.g) din Legea nr.8/1996, art.7 lit.a) din Legea nr.252/2003.
A fost confiscată și suma de 6.019 lei, nefiscalizată.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul organelor de control din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea” Alba, care au aplicat o sancțiune contravențională, în valoare de 2.500 lei, pentru încălcarea prevederilor HG 537/2007.
Potrivit unor surse, la momentul controlului în local se desfășura o petrecere.
În actualizare.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.