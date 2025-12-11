ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control. Fiscul stabilește din oficiu sumele datorate, în anumite situații

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control: Agenția Națională de Administrare Fiscală poate face verificări folosind exclusiv documentele pe care le are deja în evidență. Spre deosebire de inspecția fiscală clasică, verificarea documentară nu necesită deplasarea inspectorilor și este declanșată pe baza unor indicatori de risc fiscal.

Potrivit unui document consultat de Digi24, analiza se bazează pe declarațiile depuse anterior, acte contabile existente la dosar, raportări transmise către alte instituții ale statului și date privind veniturile raportate.

Dacă, în urma comparației dintre acestea, apar diferențe sau incoerențe, ANAF poate solicita contribuabilului documente suplimentare pentru clarificarea situației.

Reprezentanții instituției au explicat pentru Digi24.ro că, în momentul în care actele indică faptul că veniturile reale ale unei persoane sau firme pot fi mai mari decât cele declarate, contribuabilul are obligația de a demonstra contrariul prin înscrisuri oficiale.

Dacă ANAF constată diferențe între datele declarate și cele din documentele aflate la dosar, contribuabilul este notificat oficial și are la dispoziție 30 de zile pentru a transmite explicații și acte justificative.

În cazul în care documentele nu sunt transmise în termen sau dacă ele nu justifică diferențele identificate, Fiscul stabilește din oficiu sumele datorate, pe baza datelor existente.

Contribuabilul are ulterior posibilitatea de a contesta decizia sau de a aduce clarificări suplimentare.

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control

Dacă există riscul ca statul să nu își recupereze creanța, ANAF poate aplica măsuri asigurătorii precum poprirea conturilor, sechestrarea bunurilor mobile sau imobile și blocarea altor active.

Documentul precizează că aceste măsuri sunt temporare, pot dura până la șase luni și, în situații excepționale, pot fi prelungite până la un an.

Dacă titlul de creanță nu este emis și comunicat în acest interval, măsurile se ridică automat, iar poprirea trebuie anulată în maximum două zile. Contribuabilul poate contesta măsurile în 45 de zile de la comunicare, atât administrativ, cât și în instanță.

Datele ANAF arată că doar un procent redus dintre verificările documentare duc la instituirea de popriri sau sechestre. În 2025, doar 1,93% dintre astfel de verificări au necesitat măsuri asigurătorii.

În intervalul august–octombrie 2025, ANAF a întocmit 9.643 de verificări documentare, în valoare totală de 288,8 milioane lei.

Doar 149 dintre acestea – adică 1,55% – au dus la aplicarea de măsuri asigurătorii, însumând 24,38 milioane lei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News