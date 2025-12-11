Connect with us

Economie

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control. Fiscul stabilește din oficiu sumele datorate, în anumite situații

Publicat

acum 32 de secunde

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control: Agenția Națională de Administrare Fiscală poate face verificări folosind exclusiv documentele pe care le are deja în evidență. Spre deosebire de inspecția fiscală clasică, verificarea documentară nu necesită deplasarea inspectorilor și este declanșată pe baza unor indicatori de risc fiscal.

Potrivit unui document consultat de Digi24, analiza se bazează pe declarațiile depuse anterior, acte contabile existente la dosar, raportări transmise către alte instituții ale statului și date privind veniturile raportate.

Dacă, în urma comparației dintre acestea, apar diferențe sau incoerențe, ANAF poate solicita contribuabilului documente suplimentare pentru clarificarea situației.

Reprezentanții instituției au explicat pentru Digi24.ro că, în momentul în care actele indică faptul că veniturile reale ale unei persoane sau firme pot fi mai mari decât cele declarate, contribuabilul are obligația de a demonstra contrariul prin înscrisuri oficiale.

Dacă ANAF constată diferențe între datele declarate și cele din documentele aflate la dosar, contribuabilul este notificat oficial și are la dispoziție 30 de zile pentru a transmite explicații și acte justificative.

În cazul în care documentele nu sunt transmise în termen sau dacă ele nu justifică diferențele identificate, Fiscul stabilește din oficiu sumele datorate, pe baza datelor existente.

Contribuabilul are ulterior posibilitatea de a contesta decizia sau de a aduce clarificări suplimentare.

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control

Dacă există riscul ca statul să nu își recupereze creanța, ANAF poate aplica măsuri asigurătorii precum poprirea conturilor, sechestrarea bunurilor mobile sau imobile și blocarea altor active.

Documentul precizează că aceste măsuri sunt temporare, pot dura până la șase luni și, în situații excepționale, pot fi prelungite până la un an.

Dacă titlul de creanță nu este emis și comunicat în acest interval, măsurile se ridică automat, iar poprirea trebuie anulată în maximum două zile. Contribuabilul poate contesta măsurile în 45 de zile de la comunicare, atât administrativ, cât și în instanță.

Datele ANAF arată că doar un procent redus dintre verificările documentare duc la instituirea de popriri sau sechestre. În 2025, doar 1,93% dintre astfel de verificări au necesitat măsuri asigurătorii.

În intervalul august–octombrie 2025, ANAF a întocmit 9.643 de verificări documentare, în valoare totală de 288,8 milioane lei.

Doar 149 dintre acestea – adică 1,55% – au dus la aplicarea de măsuri asigurătorii, însumând 24,38 milioane lei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 32 de secunde

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control. Fiscul stabilește din oficiu sumele datorate, în anumite situații
Actualitateacum 17 minute

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Actualitateacum 33 de minute

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 32 de secunde

ANAF poate bloca conturile fără să meargă în control. Fiscul stabilește din oficiu sumele datorate, în anumite situații
Economieacum 3 ore

Atestarea Via Transilvanica – traseu pedestru de interes național: se cere simplificarea procedurilor. Care este motivul
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Economieacum o zi

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum o zi

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 17 minute

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 3 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 33 de minute

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum 7 ore

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 23 de ore

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
Evenimentacum o zi

Caz de trichineloză confirmat de DSVSA Alba, la un porc mistreț. Atenționări pentru locuitori
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Educațieacum 2 zile

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Mai mult din Educatie