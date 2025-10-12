Connect with us

Angajări la stat în Alba: Zeci de posturi în spitalele din județ scoase la concurs. Se caută medici, asistente, sau îngrijitoare

Publicat

acum O oră

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În mare parte sunt căutate persoane care să lucreze în spitalele din județ. Se caută doctori, asistente sau îngrijitoare. 

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

SPAP Sebeș – Inspector de specialitate IA, cu atribuții Salarizare și Personal

Condiții specifice de ocupare a funcției contractuale vacante

a) Studii:

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale, în domeniul Științe economice sau Juridice.

b) Vechime:

Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

c) Modalitate de selecție:

Concurs organizat în două etape: proba scrisă și interviu.

Calendarul concursului

  • Afișare anunț concurs: 10.10.2025
  • Depunere dosare de înscriere: 10.10.2025 – 27.10.2025
  • Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 28.10.2025, ora 15:00
  • Depunere contestații pentru selecția dosarelor: 29.10.2025, ora 15:00
  • Soluționare contestații și afișare rezultate: 30.10.2025, ora 15:00
  • Proba scrisă: 03.11.2025, ora 10:00
  • Afișare rezultate proba scrisă: 03.11.2025, ora 15:00
  • Depunere contestații pentru proba scrisă: 04.11.2025, ora 15:00
  • Soluționare contestații și afișare rezultate: 05.11.2025, ora 15:00
  • Proba interviu: 06.11.2025, ora 10:00
  • Afișare rezultate proba interviu: 06.11.2025, ora 15:00
  • Depunere contestații pentru proba interviu: 07.11.2025, ora 15:00
  • Soluționare contestații și afișare rezultate: 10.11.2025, ora 12:00
  • Afișare rezultate finale: 11.11.2025, ora 10:00

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – Asistent medical Șef, perioada de trei ani

Condiții specifice de participare la concurs

  • Diplomă de bacalaureat;
  • Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalare conform HG 797/1997;
  • Calitatea de asistent medical principal;
  • Vechime de minimum 5 ani în funcția de asistent medical.

Concursul se va desfășura în următoarele etape succesive:

  • Selecția dosarelor;
  • Proba scrisă;
  • Interviul.

Calendarul concursului

  • Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 09.10.2025 – 22.10.2025, ora 15:00
  • Data limită pentru depunerea dosarelor: 22.10.2025, ora 15:00
  • Proba scrisă: 30.10.2025, ora 10:00
  • Proba interviu: 05.11.2025, ora 10:00

Spitalul orășenesc Cugir – asistent medical generalist debutant

Condiții specifice de participare la concurs

Studii de specialitate:

  • Studii postliceale sanitare, finalizate cu diplomă de absolvire.
  • Perfecționări (specializări):
  • Asistent medical generalist cu curs de sterilizare;
  • Cunoștințe privind procesele de igienizare și dezinfectare.
  • Cunoștințe de operare pe calculator: nivel mediu.
  • Limbi străine: nu este necesară cunoașterea unei limbi străine.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

  • Rezistență fizică;
  • Empatie
  • Adaptare la stres;
  • Răbdare;
  • Luciditate.
  • Vechime: nu se solicită.

Calendarul concursului

  • Depunerea dosarelor: până la 21.10.2025, ora 14:00, la sediul instituției;
  • Selecția dosarelor: 22.10.2025, ora 14:00, la sediul instituției;
  • Depunerea contestațiilor pentru selecția dosarelor: 23.10.2025, ora 14:00;
  • Soluționarea contestațiilor: 24.10.2025, ora 14:00;
  • Proba scrisă: 27.10.2025, ora 10:00, la sediul instituției;
  • Afișarea rezultatelor probei scrise: 28.10.2025, ora 14:00;
  • Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 29.10.2025, ora 14:00;
  • Soluționarea contestațiilor: 30.10.2025, ora 14:00;
  • Proba practică: 31.10.2025, ora 11:00, la sediul instituției;
  • Afișarea rezultatelor probei practice: 31.10.2025, ora 14:00;
  • Depunerea contestațiilor pentru proba practică: 03.11.2025, ora 14:00;
  • Soluționarea contestațiilor: 04.11.2025, ora 14:00;
  • Proba interviu: 05.11.2025, ora 12:00, la sediul instituției;
  • Afișarea rezultatelor probei de interviu: 05.11.2025, ora 14:00;
  • Depunerea contestațiilor pentru proba de interviu: 06.11.2025, ora 14:00;
  • Soluționarea contestațiilor: 07.11.2025, ora 14:00;
  • Afișarea rezultatelor finale: 07.11.2025, ora 15:00.

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș – magazioner

Condiții specifice de participare la concurs/examen

  • Studii: medii (liceu absolvit cu diplomă);
  • Vechime în muncă: minimum 10 ani.

Calendarul concursului

  • Data publicării anunțului: 08.10.2025
  • Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor: 07.10.2025
  • Depunerea dosarelor de înscriere: 08.10.2025 – 22.10.2025
  • Selecția dosarelor: 23.10.2025
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 23.10.2025
  • Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 23.10.2025
  • Analiza contestațiilor: 24.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 24.10.2025
  • Proba scrisă: 29.10.2025
  • Afișarea rezultatelor finale: în termen de 1 zi de la finalizarea procedurii de concurs.

Spitalul Municipal Blaj, Medic radiologie și imagistică medicală

Studii de specialitate:

Diplomă de licență în medicină și certificat de medic confirmat în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală;

Cerințe specifice:

  • Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România;
  • Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Calendar

  • Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 31.10.2025, ora 15:00
  • Data selecției dosarelor: 04.11.2025
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului obținut la proba D: 04.11.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor: 05.11.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor: 07.11.2025, ora 15:00
  • Proba scrisă: 10.11.2025, ora 09:00
  • Afișarea rezultatelor probei scrise: 10.11.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 11.11.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 13.11.2025, ora 15:00
  • Proba clinică/practică: 18.11.2025, ora 09:00
  • Afișarea rezultatelor probei clinice/practice: 18.11.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor la proba clinică/practică: 19.11.2025, ora 15:0
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba clinică/practică: 20.11.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor finale: 21.11.2025, ora 15:00

Medic rezident pediatrie

  • Studii de specialitate:
  • Diplomă de licență;
  •  Certificat de medic confirmat în specialitatea Pediatrie.
  • Cerințe specifice:
  • Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România;
  • Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Calendar 

  • Data publicării anunțului pe site-ul spitalului și pe posturi.gov.ro: 03.10.2025
  • Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 24.10.2025, ora 15:00â
  • Data selecției dosarelor: 28.10.2025
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului obținut la proba D: 28.10.2025, ora 15:00
  • Data limită de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: 29.10.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la selecția dosarelor: 30.10.2025, ora 15:00
  • Proba scrisă: 31.10.2025, ora 09:00
  • Afișarea rezultatelor probei scrise: 31.10.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 03.11.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 04.11.2025, ora 15:00
  • Proba clinică/practică: 05.11.2025, ora 09:00
  • Afișarea rezultatelor probei clinice/practice: 05.11.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor la proba clinică/practică: 06.11.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba clinică/practică: 07.11.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor finale: 10.11.2025, ora 15:00

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, muncitor calificat

Condiții de participare

  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională – profil electrotehnic;
  • Vechime în muncă: minimum 5 ani în meseria de electrician
  • Certificat / atestat / diplomă de calificare profesională în specializarea electrician.

Calendar concurs 

  • Depunerea dosarelor de înscriere: 07.10.2025 – 20.10.2025,
  • Data limită de depunere a dosarelor: 20.10.2025;
  • Selecția dosarelor: 21.10.2025 – 22.10.2025;
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 23.10.2025;
  • Depunerea contestațiilor la rezultatele selecției dosarelor: 24.10.2025;
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la selecția dosarelor: 27.10.2025;
  • Proba scrisă: 28.10.2025, ora 11:00;
  • Afișarea rezultatelor probei scrise: 29.10.2025;
  • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 30.10.2025;
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 31.10.2025;
  • Proba interviu: 03.11.2025, ora 11:00;
  • Afișarea rezultatelor probei interviu: 04.11.2025;
  • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 05.11.2025;
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba interviu: 06.11.2025;
  • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07.11.2025.

Spitalul Municipal Aiud medic specialist gastroenterologie

Calendar

  • Data publicării anunțului: 07.10.2025
  • Data limită de depunere a dosarelor: 21.10.2025, ora 15:00
  • Selecția dosarelor de concurs: 22.10.2025
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 22.10.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor: 23.10.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor: 24.10.2025, ora 15:00
  • Proba scrisă: 29.10.2025, ora 09:00
  • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29.10.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă: 30.10.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 31.10.2025, ora 15:00
  • Proba practică / interviu: 03.11.2025, ora 09:00
  • Afișarea rezultatelor la proba practică / interviu: 03.11.2025, ora 15:00
  • Depunerea contestațiilor privind proba practică / interviu: 04.11.2025, ora 15:00
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba practică / interviu: 05.11.2025, ora 15:00

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Posturi infirmieră:

  • 1 post – Compartiment Nefrologie
  • 1 post – Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
  • 1 post – Compartiment Psihiatrie Cronici Baia de Arieș
  • 1 post – Secția ATI
  • 1 post – Secția Boli Infecțioase

Posturi îngrijitoare de curățenie:

  • 1 post – Secția Ortopedie-Traumatologie
  • 1 post – Compartiment Spitalizare de zi

Condișii de participare

Pentru posturile de Infirmieră

  • Studii: minim școală generală;
  • Curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;

Vechime în activitate: minimum 6 luni.

Pentru posturile de Îngrijitoare de curățenie

Studii: minim școală generală;

Vechime: cu sau fără vechime.

Calendar

  • Data transmiterii spre publicare a anunțului: 30.09.2025
  • Data publicării anunțului: 02.10.2025
  • Depunerea dosarelor de înscriere: 02.10.2025 – 15.10.2025, între orele 08:00 – 12:00,
    la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis / respins): 20.10.2025
  • Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 21.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la selecția dosarelor: 22.10.2025
  • Proba scrisă: 27.10.2025
  • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 28.10.2025
  • Depunerea contestațiilor privind proba scrisă: 29.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 30.10.2025
  • Proba interviu: 31.10.2025
  • Afișarea rezultatelor la interviu: 03.11.2025
  • Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului: 04.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu: 05.11.2025
  • Afișarea rezultatului final al concursului: 06.11.2025

Asistente

  • 1 post vacant asistent medical principal generalist, PL – Compartiment Spitalizare de zi
  • 1 post vacant asistent medical generalist, PL – Compartiment Spitalizare de zi
  • 1 post vacant asistent medical generalist, PL – Secția Obstetrică-Ginecologie
  • 1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Compartiment Spitalizare de zi
  • 1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Secția Neurologie
  • 3 posturi vacante asistent medical debutant generalist, PL – Unitatea de Primire Urgențe (UPU) SMURD
  • 1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Compartiment Sterilizare
  • 1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Laborator Endoscopie Diagnostică și Terapeutică
  • 1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Secția Medicină Internă – Compartiment Pneumologie

Condiții de participare 

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

  • Studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, ori diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • Vechime: minimum 5 ani ca asistent medical;
  • Examen pentru obținerea gradului principal;
  • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele admise să prezinte avizul anual pentru exercitarea profesiei;
  • Cunoștințe generale de utilizare a calculatorului (redactarea unui document).
  • Asistent medical – specialitatea medicină generală (PL)
  • Studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, ori diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • Vechime: minimum 6 luni ca asistent medical;
  • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele admise să prezinte avizul anual pentru exercitarea profesiei;
  • Cunoștințe generale de utilizare a calculatorului (redactarea unui document).

Asistent medical debutant – specialitatea medicină generală (PL)

  • Studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, ori diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • Fără vechime;
  • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • Adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoanele admise să prezinte avizul anual pentru exercitarea profesiei;
  • Cunoștințe generale de utilizare a calculatorului (redactarea unui document).

Depunere dosare 

Candidații vor depune dosarul de concurs la Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la 15.10.2025, ora 12:00.

Calendar

  • Selecția dosarelor: 16.10.2025 – 17.10.2025
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis / respins): 20.10.2025
  • Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 21.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 22.10.2025
  • Proba scrisă: 24.10.2025
  • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 27.10.2025
  • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 28.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 29.10.2025
  • Proba practică: 30.10.2025
  • Afișarea rezultatelor probei practice: 31.10.2025
  • Depunerea contestațiilor la proba practică: 03.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică: 04.11.2025
  • Proba interviu: 05.11.2025
  • Afișarea rezultatelor interviului: 06.11.2025
  • Depunerea contestațiilor la interviu: 07.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu: 10.11.2025
  • Afișarea rezultatului final al concursului: 11.11.2025

Fiziokinetoterapeut debutant

  • Diplomă de licență în specialitate
  • Autorizație de liberă practică;
  • Fără vechime.

Calendar

  • Selecția dosarelor de concurs: 16.10.2025 – 17.10.2025
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis / respins): 20.10.2025
  • Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 21.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor: 22.10.2025
  • Proba scrisă: 28.10.2025
  • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29.10.2025
  • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 30.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 31.10.2025
  • Proba practică: 03.11.2025
  • Afișarea rezultatelor probei practice: 04.11.2025
  • Depunerea contestațiilor la proba practică: 05.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică: 06.11.2025
  • Proba interviu: 07.11.2025
  • Afișarea rezultatelor la interviu: 10.11.2025
  • Depunerea contestațiilor privind interviul: 11.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu: 12.11.2025
  • Afișarea rezultatului final al concursului: 13.11.2025

Registatori medicali

  • 1 post contractual vacant registrator medical, M – Cabinet Oncologie Medicală;

1 post contractual vacant registrator medical debutant, M – Compartiment Spitalizare de zi.

Condiții de participare

  • Registrator medical
  • Studii: diplomă de bacalaureat;
  • Cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea documentelor în Word/Excel;
  • Minimum 6 luni vechime în activitate.
  • Registrator medical debutant
  • Studii: diplomă de bacalaureat;
  • Cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea documentelor în Word/Excel;
  • Fără vechime.

Calendar

  • Data transmiterii spre publicare a anunțului: 30.09.2025
  • Data publicării anunțului: 02.10.2025
  • Selecția dosarelor de concurs: 16.10.2025 – 17.10.2025
  • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis / respins): 20.10.2025
  • Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 21.10.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor: 22.10.2025
  • Proba scrisă: 05.11.2025
  • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 06.11.2025
  • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 07.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 10.11.2025
  • Proba practică: 11.11.2025
  • Afișarea rezultatelor la proba practică: 12.11.2025
  • Depunerea contestațiilor la proba practică: 13.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică: 14.11.2025
  • Proba interviu: 17.11.2025
  • Afișarea rezultatelor la interviu: 18.11.2025
  • Depunerea contestațiilor privind interviul: 19.11.2025
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu: 20.11.2025
  • Afișarea rezultatului final al concursului: 21.11.2025
