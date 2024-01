Angajații din primării intră în grevă generală. Participă bugetari din 20 de localități din Alba, nemulțumiți de salariile mici

Angajații din primării se pregătesc de grevă generală. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii. Bugetarii sunt deranjați că grila lor de salarizare a rămas la nivelul anului 2021, în timp ce la alte instituții veniturile au crescut.

Greva generală este programată să înceapă în 5 februarie 2024. Până atunci reprezentații bugetarilor din primării vor avea mai multe negocieri, dar și o grevă de avertisment.

Greva este inițiată de către Federația Columna (SCOR) care are în mare parte membri angajați ai primăriilor din comune. Instituții în care volumul de muncă este realtiv redus.

Greva bugetarilor din primării, din județul Alba

La nivelul județului Alba, peste 200 de angajați din 20 de primării vor participa la grevă. Printre bugetarii care vor participa la grevă se numără angajați din comunele:

Unirea, Jidvei, Cetatea de Baltă, Valea Lungă, Cergău, Mirăslău, Stremț, Doștat, Poșaga, Horea, dar și alte comune. În total 217 angajați.

Ce nemulțumiri au bugetarii

Sindicaliștii atrag atenția că regimul de salarizare reglementat ca urmare a intrării în vigoare a OUG 115/2023

”instituie o discriminare negativă flagrantă a personalului salariat din administrația publică locală, ale cărui salarii sunt <înghețate> la nivelul anului 2021 + 5%

față de toate celelalte familii ocupaționale bugetare cuprinse în anexele I-VIII ale legii-cadru a salarizării, salarizate la nivelul anului 2022 + 5%”.

Aceștia evidențiază ”impactul profund negativ al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023, prin care, pentru al cincilea an consecutiv, Guvernul împiedică în mod neconstituțional aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri bugetare”.

Calendarul protestelor

Până la declanșarea grevei generale, sindicaliștii propun notificarea Guvernului, joi, 25 ianuarie și participare la negocieri, vineri, 26 ianuarie.

Marți, 30 ianuarie sau miercuri 31 ianuarie 2024, în funcție de programarea negocierilor la Guvern, este pregătită grevă de avertisment de două ore.

În cazul în care demersurile nu vor avea succes, se propune declanșarea grevei generale pentru luni, 5 februarie 2024.

Revendicări

Revendicarea principală este aplicarea întocmai în administrația publică locală a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Sindicaliștii mai solicită:

adoptarea de urgență a noii legi a salarizării, în concordanță cu angajamentele României din PNRR dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară):



„Noua lege privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară) va stabili o metodologie unitară de calcul în scopul de a spori echitatea salarizării în sectorul bugetar (aplicarea principiului plății egale pentru muncă de valoare egală), de a asigura tratamentul nediscriminatoriu în stabilirea sporurilor și corelarea performanțelor cu salariul plătit.

Metodologia propusă pentru recalcularea salariilor se va baza pe:

revizuirea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare

reintroducerea unor grile de salarizare pentru administrația locală, corespunzătoare funcțiilor publice și funcțiilor contractual revizuirea sistemului de acordare a sporurilor și plafonarea sumei sporurilor la 20% din salariul de bază.

Noul cadru juridic va fi pus în aplicare în același timp pentru toate categoriile profesionale, pentru a se evita apariția unor noi dezechilibre în sistemul de salarizare din sectorul public”, se precizează într-un document SCOR.

Sindicaliștii mai cer reformarea sistemului de finanțare a bugetelor locale. ”În ansamblul său, administrația publică locală este poziționată într-o subfinanțare cronică și sistematică”, spun sursele citate.

Venituri la bugetele locale

Sindicaliștii amintesc și de facilitățile acordate de Guvern pentru circa 1,2 milioane de angajați din sectoarele construcții, agricultură și industrie alimentară, respectiv IT, care sunt scutiți de impozit pe venit, cuvenit bugetelor locale.

”Susținem menținerea facilităților, dar cu reîntregirea de la bugetul de stat, în beneficial bugetelor locale, a echivalentului impozitului pe venit neîncasat din această cauză, cu direcționarea acestor fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale cele mai precare, pe criteriul venit / cap de locuitor”.

Plata asistenților personali

Bugetele locale susțin integral cheltuiala salarială a asistenților personali ai persoanelor cu handicap, iar ”cota de cofinanțare de la bugetul statului are caracter aleatoriu și nesigur”.

”Cerem preluarea 100% de către bugetul de stat a finanțării cheltuielilor salariale cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap

inclusiv asigurarea ritmică și la nivelul necesar al sumelor lunare de plată

astfel încât fondul de salarii alocat din bugetul local să permită acordarea drepturilor cuvenite personalului din administrația publică locală, la nivelul prevăzut de legea organică”, anunță SCOR.

Aceștia mai cer măsuri prin care finanțarea asistenților sociali să fie preluată la bugetul de stat, ”pe baza unei grile de salarizare unitare și nediscriminatorii”.

Reducerea numărului de consilieri locali

SCOR mai anunță că susține propunerea comună a Asociației Comunelor din România, Sindicatului Național SCOR și Asociației Stabilitate, Armonie și Tradiții – SAT privind reducerea numărului de consilieri locali cu circa 13.000 în total, respectiv cu câte 4 locuri de consilier la fiecare unitate administrativ teritorială.

”Această măsură, care aduce un impact bugetar la nivelul administrației publice locale echivalent desființării a 500 de comune, reprezintă o măsură care trebuie legiferată în regim de urgență, în următoarele săptămâni, pentru a respecta cele 6 luni anterioare alegerilor locale din acest an”.

Context

„De un an și jumătate am obosit să tot scriem Ministerului Dezvoltării, care e ministerul nostru tutelar, Ministerului Muncii. Am scris sistematic și primului-ministru, Ministerului de Finanțe, inițiatorul ordonanțelor-trenuleț, tuturor cinci. Cheile sunt la Finanțe și la Guvern“, a precizat Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor (SCOR), potrivit adevarul.ro.

„Ordonanța ne discriminează din nou și suntem singura familie ocupațională bugetară în spatele tuturor. Suntem condamnați la niște salarii pe care nu vi le puteți imagina. Mai mult de jumătate de primăriile din țară au venitul net al viceprimarului, adică cea mai înaltă treaptă de salarizare, mai mic decât al muncitorului necalificat din construcții. Iar asta prevede legea, nu sunt cazuri sporadice. Dacă viceprimarul ia acest salariu, vă dați seama de veniturile celor din subordine“, a precizat Cârlan.

